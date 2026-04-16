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मिल्क प्लांट से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था! इस जिले में 225 करोड़ की लागत से हो रहा अत्याधुनिक प्लांट का निर्माण

कृषि मंत्री ने कहा कि, सरकार पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध की खरीद देश भर की तुलना में सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर कर रही है. गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 47 से 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है और हमारी सरकार ने गद्दी और अन्य संबंधित समुदायों के 40 हजार से अधिक परिवारों के लिए एक सशक्त नीति बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की पीईएचएल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है.

प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि, "कांगड़ा जिले के ढगवार में 225 करोड़ से अधिक की राशि से अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का निर्माण किया जा रहा है. इससे बड़ी संख्या में पशु पालन से जुड़े परिवारों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिकी मजबूत होगी. कृषि क्षेत्र में फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है. इस योजना के लिए 643.68 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से अब तक 318.56 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं और लगभग 49 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है. हिमाचल को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है."

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार पिछले तीन वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए प्रदेश के विकास और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया है और पिछले तीन वर्षों में 49 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है. पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को RDG लगातार मिल रहा था, अब इसको बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष औसतन 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है.

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पन्न गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. गेहूं पर 80 रुपए, मक्का पर 50 रुपए और हल्दी पर 150 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. राज्य में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपए प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया गया है.

कृषि मंत्री ने कहा कि, सरकार ने प्रदेश के 1 लाख 36 हज़ार कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में OPS बहाल की है. इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है.

सरकार को सिर्फ मलाई खाने से मतलब- सुधीर शर्मा

मंडी में मिल्कफेड द्वारा किसानों से दूध न खरीदने के विरोध में किसानों ने मिल्कफेड गेट के बाहर दूध फेंककर रोष जताया. इस पूरे घटनाक्रम पर धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. सुधीर शर्मा ने कहा कि, "प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को किसानों और दूध उत्पादकों की कोई चिंता नहीं है. सरकार को केवल 'मलाई खाने' से मतलब है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. सरकार ने पहले बड़े-बड़े वादे किए थे कि गाय का दूध 80 रुपए प्रति किलो और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मिल्कफेड को दूध बेचने वाले किसानों को जनवरी से मार्च तक का भुगतान तक नहीं मिला है."

जाते समय दान-पुण्य करें मुख्यमंत्री सुक्खू- सुधीर शर्मा

सुधीर शर्मा ने कहा कि, धर्मशाला में भी कई दूध उत्पादक हमसे मिले और उन्होंने भुगतान न मिलने की समस्या उठाई. किसानों का कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे मिल्कफेड को दूध बेचना बंद कर खुले बाजार में बेचने को मजबूर होंगे, जहां उन्हें बेहतर दाम मिल रहा है. प्रदेश में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसान विरोध में दूध फेंकने पर मजबूर हो गए हैं, जो सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है. वहीं मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि, "मुख्यमंत्री का जाता हुआ समय है, जाते समय दान-पुण्य करना चाहिए, तभी वैतरणी पार होगी."

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