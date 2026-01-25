ETV Bharat / state

हिमाचल के वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को पद्म श्री सम्मान, गणतंत्र दिवस पर होंगे सम्मानित

बिलासपुर: हिमाचल की मिट्टी से निकले एक वैज्ञानिक ने अपनी मेहनत और शोध से देश की खेती को नई दिशा दी है. उनके इसी योगदान के लिए इस गणतंत्र दिवस पर उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. बिलासपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म श्री सम्मान देने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में गर्व और खुशी का माहौल है.

केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों की सूची जारी की है. इस वर्ष देशभर की 131 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. ये सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, खेल, समाजसेवा, चिकित्सा और जनसेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं.

हिमाचल से डॉ. प्रेम लाल गौतम को मिलेगा सम्मान

इस प्रतिष्ठित सूची में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के डॉ. प्रेम लाल गौतम का नाम शामिल होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग श्रेणी में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

शिक्षा और शोध में मजबूत आधार

डॉ. प्रेम लाल गौतम का जन्म 12 दिसंबर 1947 को बिलासपुर में हुआ था. उन्होंने हिमाचल कृषि कॉलेज, सोलन से स्नातक की पढ़ाई की. इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली से एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. वे कृषि आनुवंशिकी और पौध प्रजनन के क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं.