31 जुलाई से खुलेगा एग्री मशीनरी पोर्टल, इस दिन तक करें आवेदन, लॉटरी से मिलेगा 50 फीसदी सब्सिडी पर कृषि यंत्र
आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने की योजना बना रहे इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 9:01 AM IST
शिमला: हिमाचल के किसानों के लिए राहत और खेती को आधुनिक बनाने वाली बड़ी खबर है. अगर आप पावर टिलर, पावर वीडर या अन्य आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 31 जुलाई से आपके लिए सुनहरा मौका शुरू होने जा रहा है. प्रदेश सरकार कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल को 31 जुलाई से सक्रिय करने जा रही है. इस पोर्टल के माध्यम से किसान 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 21 अगस्त को पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
आधुनिक कृषि मशीनरी पर 50% तक सब्सिडी
चयनित किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी 50 प्रतिशत तक के अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएगी. कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में पहाड़ी खेती को अधिक आधुनिक, आसान और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से लगातार छोटे आकार की नई तकनीक आधारित कृषि मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. विभाग किसानों को बड़े स्तर पर पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवा रहा है. इसके लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं.
लॉटरी से होगा किसानों का चयन
कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग का डीबीटी पोर्टल पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत लॉटरी सिस्टम पर आधारित है, जिससे पात्र किसानों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित किया जाता है. वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलेगी, जबकि 21 अगस्त को लॉटरी निकालकर चयनित किसानों की सूची जारी की जाएगी. प्रवक्ता ने बताया कि लघु एवं सीमांत किसानों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. इससे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी.
आधुनिक कृषि में मशीनरी महत्वपूर्ण
कृषि विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि, आधुनिक कृषि में मशीनरी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है. कृषि कार्य समय पर और कुशलता से पूरे होने पर बहुफसली एवं सघन खेती को बढ़ावा मिलता है. मशीनों के उपयोग से किसानों की कार्यक्षमता बढ़ती है, श्रम लागत कम होती है, उत्पादन की गुणवत्ता सुधरती है और आय में भी वृद्धि होती है. प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे-छोटे खेतों को देखते हुए भारी मशीनों का उपयोग व्यावहारिक नहीं है. इसी कारण कृषि विभाग किसानों को कम वजन वाली, छोटे आकार की और आधुनिक तकनीक से विकसित कृषि मशीनें उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेती का मशीनीकरण तेजी से बढ़ सके.
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