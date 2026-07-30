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31 जुलाई से खुलेगा एग्री मशीनरी पोर्टल, इस दिन तक करें आवेदन, लॉटरी से मिलेगा 50 फीसदी सब्सिडी पर कृषि यंत्र

आधुनिक कृषि मशीनरी पर सब्सिडी ( ETV Bharat )