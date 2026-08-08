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Himachal Agniveer Bharti 2026: एडमिट कार्ड जारी, 26 सितंबर से शुरू होगी भर्ती रैली, ये दस्तावेज लाना जरूरी

अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने को कहा है.

AGNIVEER RECRUITMENT 2026
अग्निवीर भर्ती 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने वाले युवाओं के लिए जरूरी अपडेट है. थल सेना की संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. 26 सितंबर से 6 अक्तूबर 2026 तक हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड और डिग्री कॉलेज परिसर में भर्ती रैली आयोजित होगी. इस दौरान अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.

वेबसाइट पर अपलोड हुए एडमिट कार्ड

थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट https://joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर लें. अभ्यर्थियों को इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से भी दी गई है. भर्ती स्थल पर प्रवेश के दौरान एडमिट कार्ड के बार कोड की स्कैनिंग की जाएगी, इसलिए इसका अच्छी गुणवत्ता वाला रंगीन प्रिंट साथ लेकर पहुंचना जरूरी होगा.

कौन-कौन से दस्तावेज साथ लाने होंगे?

भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने को कहा है. इनमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति या डोगरा प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र शामिल हैं. सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और सेल्फ-अटेस्टेड प्रतियां साथ रखना जरूरी होगा. ओपन स्कूल से मैट्रिक करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के काउंटर साइन के साथ लाना होगा. इसके अलावा सेवारत या पूर्व सैनिक के पुत्र होने का प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रारूप में एफिडेविट भी मांगा गया है. क्लर्क या एसकेटी पद के अभ्यर्थियों को ओ-लेवल सर्टिफिकेट साथ रखना होगा.

अभ्यर्थियों को एनसीसी और खेल प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पैन कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाने होंगे. इसके अलावा 20 पासपोर्ट साइज फोटो रखने के निर्देश दिए गए हैं. भर्ती कार्यालय ने युवाओं से अपील की है कि रैली में पहुंचने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि किसी कागज की कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया में परेशानी न हो.

जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के फोन नंबर 01972-222214 पर संपर्क कर सकते हैं. भर्ती कार्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तारीख पर समय से भर्ती स्थल पहुंचने और वेबसाइट पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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