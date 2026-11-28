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हिमाचल में अब बदल जाएगा प्रशासनिक ढांचा! सुक्खू सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी, आयोग को दिए अहम निर्देश

सुक्खू सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के स्वरूप में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. प्रदेश में कौन-सी प्रशासनिक इकाई कहां और किस आधार पर होनी चाहिए, इसका खाका तैयार करने की दिशा में सुक्खू सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं. प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग को अब इस पूरी प्रक्रिया का आधार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कवायद में आम जनता और जिला प्रशासन के सुझावों को भी महत्व दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के कामकाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए, ताकि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के गठन और पुनर्गठन के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए जा सकें.