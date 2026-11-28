हिमाचल में अब बदल जाएगा प्रशासनिक ढांचा! सुक्खू सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी, आयोग को दिए अहम निर्देश
सुक्खू सरकार ने हिमाचल में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग को नई एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के स्वरूप में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. प्रदेश में कौन-सी प्रशासनिक इकाई कहां और किस आधार पर होनी चाहिए, इसका खाका तैयार करने की दिशा में सुक्खू सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं. प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग को अब इस पूरी प्रक्रिया का आधार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कवायद में आम जनता और जिला प्रशासन के सुझावों को भी महत्व दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के कामकाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए, ताकि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के गठन और पुनर्गठन के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए जा सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में प्रदेश की जनसांख्यिकी, भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है. हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के निर्धारण के दौरान क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी को देखते हुए आयोग को आम जनता के साथ-साथ जिला प्रशासन से भी सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक में मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को आयोग के सुचारू संचालन के लिए हरसंभव सहयोग देने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए. सरकार का जोर है कि आयोग अपना काम प्रभावी ढंग से पूरा कर सके और पुनर्गठन से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित मानकों के आधार पर आगे बढ़े. बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी, सदस्य विशाल पंवर एवं राजेश शर्मा, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन तथा निदेशक भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तोरुल एस. रवीश उपस्थित रहे.
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