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हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, ऑडिट विभाग में पदोन्नति और नई जिम्मेदारी, जानिए किसे कहां भेजा गया?

हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल ( ETV BHARAT )

​शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस आदेश के बाद विभाग में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और तैनाती स्थानों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. राज्यपाल की स्वीकृति से जारी इस अधिसूचना में जहां तीन अफसरों को पदोन्नति का तोहफा मिला है, वहीं पांच अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं.

​पदोन्नति पाने वाले ये अधिकारी