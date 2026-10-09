हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, ऑडिट विभाग में पदोन्नति और नई जिम्मेदारी, जानिए किसे कहां भेजा गया?
कई वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसके अलावा कई अधिकारियों को नई तैनाती भी दी गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस आदेश के बाद विभाग में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और तैनाती स्थानों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. राज्यपाल की स्वीकृति से जारी इस अधिसूचना में जहां तीन अफसरों को पदोन्नति का तोहफा मिला है, वहीं पांच अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं.
पदोन्नति पाने वाले ये अधिकारी
प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अनिल शर्मा संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक (ग्रुप-ए) के पद पर पदोन्नत किया गया है. इसी तरह से अनिल कुमार मेहरा उप निदेशक से संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक (ग्रुप-ए) बनाए गए हैं. इसके अलावा राजवीर सिंह सहायक नियंत्रक से उप निदेशक/उप नियंत्रक (ग्रुप-ए) के पद पर प्रमोट हुए हैं.
इन्हें स्थानांतरण के यहां मिली नई तैनाती
प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार अतिरिक्त अनिल शर्मा को शिमला मुख्यालय में रिक्त चल रहे अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात किया गया है. संयुक्त निर्देश रवींद्र सिंह को शिमला मुख्यालय में संयुक्त निदेशक (स्थानीय निकाय) के पद पर तैनाती दी गई है. संयुक्त निदेशक/नियंत्रक अनिल कुमार मेहरा को शिमला मुख्यालय में उप निदेशक के रिक्त पद पर नई जिम्मेवारी मिली है.
उप नियंत्रक विपुल कुमार सूद को रेसिडेंट ऑडिट स्कीम, एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से स्थानांतरित कर रेसिडेंट ऑडिट स्कीम, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी भेजा गया. उप निदेशक/उप नियंत्रक राजवीर सिंह को विभिन्न संस्थानों के ऑडिट (शिमला मुख्यालय) से स्थानांतरित कर रेसिडेंट ऑडिट स्कीम, एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में तैनाती दी गई है. सरकार के आदेशानुसार विपुल कुमार सूद को छोड़कर अन्य किसी भी अधिकारी को टीटीए (TTA) और जॉइनिंग टाइम देय नहीं होगा. सभी पदोन्नत अधिकारियों को एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुनने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: जेल से फरार कैदी ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 'बम' होने का दावा कर धमकाया, पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम
ये भी पढ़ें: हिमाचल में प्रवक्ता भर्ती के नियम बदले, 17,433 पदों पर नई व्यवस्था लागू, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया