हिमाचल में PMGSY के तहत स्वीकृत होंगी 2300 KM अतिरिक्त सड़कें, आपके गांव को भी चाहिए रोड तो पहले करना होगा ये काम

इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, PMGSY IV में आपके गांव की सड़क भी स्वीकृत हों सकती हैं पर शर्त है कि आपको पूर्ण रूप से गिफ्ट डीड PWD के नाम करनी होगी, अभी अतिरिक्त 2300 किलोमीटर सड़कें प्रदेश को मिलनी है. क्या आप तैयार हैं?

शिमला: हिमाचल के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत प्रदेश को करीब 2300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रदेश में सड़क सुविधा से छुटे सैकड़ों गांव को रोड की सुविधा मिल सकती है. यह कदम न केवल ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलने का भी मौका मिल सकता है.

सरकार ने ये उद्देश्य किया साफ

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से उद्देश्य एकदम स्पष्ट हो गया है. ग्रामीणों को अगर हर गांव तक पक्की सड़क सुविधा चाहिए तो इसके लिए जनता और सरकार के बीच आपसी सहयोग बेहद जरूरी है. अगर गांववासी समय रहते गिफ्ट डीड की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उनके गांव तक सड़क पहुंचने का रास्ता भी तेजी से खुलेगा, जो हिमाचल के ग्रामीण भविष्य को नई दिशा दे सकता है. लेकिन इसके लिए अब जागरूकता, सहभागिता और सही समय पर सही कदम उठाए जाने की जरूरत है.

294 सड़कों की स्वीकृति

हिमाचल में ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राज्य को हाल ही में बड़ी सौगात मिली है. केंद्र ने पीएमजीएसवाई चरण 4 में प्रदेश की 294 सड़कों के लिए 2,271 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसके लिए अगली औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

वहीं, इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही ये स्पष्ट किया है कि जिन सड़कों की गिफ्ट डीड पूरी नहीं होगी, उन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. ये कदम परियोजनाओं में पारदर्शिता और भूमि विवादों से बचाव के लिए उठाया गया है. विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी. बता दें कि पीएमजीएसवाई चरण 4 में 1,538 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होना है. इसके तहत ये मंजूरी 250 की आबादी वाले क्षेत्रों को मिली है.

हिमाचल में सड़कों की लंबाई

हिमाचल PWD की 31 मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 41,624 किलोमीटर है. इसमें कच्ची सड़कों की लंबाई 6307 किलोमीटर, मेटॉल्ड ओर टायर्ड रोड की कुल लंबाई 35,317 किलोमीटर है।, जिसमें 38,115 किलोमीटर सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज की सुविधा दी जा चुकी है.

