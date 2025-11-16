ETV Bharat / state

हिमाचल में महिला पर फेंका तेजाब, आरोपी पति गिरफ्तार

"मंडी शहर में एक महिला पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है." - साक्षी वर्मा, एसपी मंडी

मंडी: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला मंडी जिले का है. मंडी शहर में शनिवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला पर तेजाब फेंक कर उस पर जानलेवा हमला किया गया. पीड़ित महिला की पहचान मंडी निवासी, ममता के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित महिला का पति नन्द लाल है, जो कि वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया है.

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि मूल रूप से सरकाघाट के रहने वाले पति-पत्नी ने हाल ही में मंडी के सैन मोहल्ले में एक मकान खरीदा था. पति नन्द लाल चाय की दुकान चलाता है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है. शनिवार शाम नन्द लाल घर पहुंचा. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिससे बहस बढ़ गई और इसी दौरान आरोपी अपने साथ लाया तेजाब ममता पर फेंक कर वहां से फरार हो गया.

गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर रेफर

तेजाब से ममता का चेहरे और पीठ गंभीर रूप से झुलस गया. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने तुरंत घायल ममता को मंडी के जोनल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अभिमन्यु वर्मा अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से मामले की जानकारी ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.