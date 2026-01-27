ETV Bharat / state

हिमाचल में 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बड़ी राहत, इस माह पेंशन के साथ होगा बकाया एरियर का भुगतान

हिमाचल में 70 प्लस पेंशनरों को बड़ी राहत ( Getty Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी पेंशन में लंबित 30 फीसदी एरियर का भुगतान इसी महीने की पेंशन के साथ जारी करने का फैसला लिया है. इससे हजारों पेंशनधारकों को एकमुश्त आर्थिक सहारा मिलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जनवरी कांगड़ा जिले के परागपुर आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, जिसके दो दिन बाद ही यानि मंगलवार को वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव दिवेश कुमार की ओर से जारी इन आदेशों के अनुसार पेंशन-फैमिली पेंशन में संशोधन की वजह 1 जनवरी 2016 से देय बकाया राशि का शेष 30 फीसदी भुगतान जनवरी महीने में दी जाने वाली पेंशन के साथ किया जाएगा. इसके साथ ही इस श्रेणी के पेंशनरों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन की कुल राशि का जारी 100 फीसदी बकाया पूरा हो जाएगा. ऐसे में इसके बाद इस श्रेणी के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को कोई बजाया देने को शेष नहीं रह जाएगा. 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बड़ी राहत (Notification)