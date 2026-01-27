हिमाचल में 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बड़ी राहत, इस माह पेंशन के साथ होगा बकाया एरियर का भुगतान
हिमाचल में 70 से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को जनवरी माह के पेंशन के साथ बकाया एरियर का होगा भुगतान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 10:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी पेंशन में लंबित 30 फीसदी एरियर का भुगतान इसी महीने की पेंशन के साथ जारी करने का फैसला लिया है. इससे हजारों पेंशनधारकों को एकमुश्त आर्थिक सहारा मिलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जनवरी कांगड़ा जिले के परागपुर आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, जिसके दो दिन बाद ही यानि मंगलवार को वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव दिवेश कुमार की ओर से जारी इन आदेशों के अनुसार पेंशन-फैमिली पेंशन में संशोधन की वजह 1 जनवरी 2016 से देय बकाया राशि का शेष 30 फीसदी भुगतान जनवरी महीने में दी जाने वाली पेंशन के साथ किया जाएगा. इसके साथ ही इस श्रेणी के पेंशनरों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन की कुल राशि का जारी 100 फीसदी बकाया पूरा हो जाएगा. ऐसे में इसके बाद इस श्रेणी के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को कोई बजाया देने को शेष नहीं रह जाएगा.
100 फीसदी एरियर का भुगतान
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर को पूर्व में अधिक राशि का भुगतान हुआ है तो इस स्थिति में वह राशि वसूली योग्य है, तो उसे बकाया राशि से समायोजित कर शेष भुगतान ही जारी किया जाएगा. वहीं, बहुत समय के अंतराल के बाद बकाया लंबित राशि के शत प्रतिशत भुगतान के साथ ही हजारों बुजुर्ग पेंशनरों और उनके परिजनों को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है.
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब तक चरणबद्ध तरीके से जारी की गई राशि को मिलाकर, मौजूदा भुगतान के बाद कुल बकाया 100 फीसदी हो जाएगा. सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों एवं बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि जनवरी 2026 की पेंशन के साथ ही बकाया 30 फीसदी राशि को पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के खातों में समय पर जमा किया जाए. वहीं सरकार के इस फैसले को बुजुर्ग पेंशनरों के प्रति संवेदनशील और मानवीय कदम माना जा रहा है.
