हिमाचल में एक कंपनी के स्टोर टैंक से गैस लीक, चपेट में आए 8 कर्मचारी, मची अफरा-तफरी

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां की एक कंपनी के स्टोर टैंक से ‘मिथाइल डाइक्लोराइड’ गैस का रिसाव हो गया. इस घटना में ड्यूटी पर मौजूद 8 कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए. जानकारी के अनुसार हादसा शाम करीब 7 बजे के बाद हुआ. गैस रिसाव का पता चलते ही कंपनी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रभावित कर्मचारियों को तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब ले जाया गया.

चिकित्सा विभाग के अनुसार गैस की चपेट में आए 8 कर्मचारियों में से 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य 6 कर्मचारियों का उपचार जारी है. डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, 'प्रथम दृष्टया कंपनी प्रबंधन की ओर से सुरक्षा मानकों में लापरवाही सामने आई है. इसी आधार पर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. साथ ही प्रभावित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके'.

क्या है ‘मिथाइल डाइक्लोराइड’ गैस?