हिमाचल के 633 शिक्षक बने हेडमास्टर, ज्वाइनिंग में देरी की तो एक साल तक रद्द हो सकती है प्रमोशन
संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और हेडमास्टरों को पदोन्नत शिक्षकों को तत्काल रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 633 शिक्षकों को हेडमास्टर पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है. शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिश पर इन शिक्षकों को हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस क्लास-II (नॉन गजटेड) के पद पर प्रमोट किया है. पदोन्नत शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी हाई स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध तैनाती दी गई है. ये पदोन्नतियां संशोधित वेतन नियम-2022 के लेवल-13 के तहत की गई हैं. विभागीय आदेश के अनुसार, पदोन्नति का लाभ उन इन-सर्विस टीजीटी और प्रमोटी लेक्चरर को दिया गया है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना विकल्प के प्रमोट किया गया था और जिन्होंने अब विभाग के 11 दिसंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार हेडमास्टर पद पर पदोन्नति के लिए विकल्प दिया है.
ज्वाइनिंग में देरी पर एक साल तक प्रमोशन रद्द
शिक्षा विभाग ने पदोन्नत शिक्षकों को नए तैनाती स्थल पर निर्धारित समय के भीतर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. 30 किलोमीटर या इससे कम दूरी होने पर एक दिन और 30 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर पांच दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा. तय समय में कार्यभार न संभालने पर पदोन्नति आदेश स्वतः एक साल या अगली डीपीसी, जो भी बाद में हो, तक वापस माने जाएंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ज्वाइनिंग के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.
रिलीव करने से पहले होगी दस्तावेजों की जांच
संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और हेडमास्टरों को पदोन्नत शिक्षकों को तत्काल रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, रिलीव करने से पहले संबंधित शिक्षक का नाम, वरिष्ठता क्रमांक और श्रेणी (एससी, एसटी और सामान्य) समेत सेवा संबंधी रिकॉर्ड जांचना अनिवार्य होगा. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित शिक्षक ने पहले लेक्चरर/पीजीटी पद के लिए विकल्प न दिया हो और वह 26 अप्रैल 2010 के बाद लेक्चरर/पीजीटी के पद पर प्रमोट न हुआ हो. इसके अलावा शिक्षक के खिलाफ कोई विभागीय जांच या विजिलेंस मामला लंबित नहीं होना चाहिए.
एक महीने में देना होगा वेतन निर्धारण का विकल्प
पदोन्नत अधिकारियों को एफआर-22 के प्रावधानों के तहत वेतन निर्धारण के लिए एक महीने के भीतर विकल्प देना होगा. हेडमास्टर पद पर प्रमोट होने वाले लेक्चरर/पीजीटी को फीडर कैडर टीजीटी के आधार पर नियम-8 का लाभ मिलेगा. जो अधिकारी विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण करवाना चाहते हैं, उन्हें ज्वाइनिंग के एक महीने के भीतर अपना विकल्प देना होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी (सिविल अपील) नंबर 010021/2025, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम सतीश कुमार समेत संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी. प्रशासनिक कारणों से इनकी समीक्षा भी की जा सकती है. स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने जानकारी की पुष्टी की है.
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