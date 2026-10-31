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हिमाचल के 633 शिक्षक बने हेडमास्टर, ज्वाइनिंग में देरी की तो एक साल तक रद्द हो सकती है प्रमोशन

हिमाचल में 633 शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 633 शिक्षकों को हेडमास्टर पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है. शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिश पर इन शिक्षकों को हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस क्लास-II (नॉन गजटेड) के पद पर प्रमोट किया है. पदोन्नत शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी हाई स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध तैनाती दी गई है. ये पदोन्नतियां संशोधित वेतन नियम-2022 के लेवल-13 के तहत की गई हैं. विभागीय आदेश के अनुसार, पदोन्नति का लाभ उन इन-सर्विस टीजीटी और प्रमोटी लेक्चरर को दिया गया है, जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना विकल्प के प्रमोट किया गया था और जिन्होंने अब विभाग के 11 दिसंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार हेडमास्टर पद पर पदोन्नति के लिए विकल्प दिया है.

ज्वाइनिंग में देरी पर एक साल तक प्रमोशन रद्द