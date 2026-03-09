ETV Bharat / state

400 करोड़ की लागत से हिमाचल में खुलेंगे 6 नए मिल्क प्लांट, दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा लाभ

ढालपुर के देव सदन में जिला कुल्लू के 52 सोसाइटियों के 250 से अधिक दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण शिविर में नेशनल डेयरी ट्रेनिंग बोर्ड से आए अधिकारियों द्वारा किसानों को दूध उत्पादन और पशुओं के रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई.

हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब मिल्क फेडरेशन द्वारा 6 नए मिल्क प्लांट खोले जाएंगे. करीब ₹400 करोड़ की लागत से यह मिल्क प्लांट तैयार किए जाएंगे. इससे हिमाचल प्रदेश के दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को काफी फायदा होगा. यह बात जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में दूध उत्पादन प्रशिक्षण शिविर को आयोजित करते हुए मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्ध सिंह ठाकुर ने कही.

किसानों को संबोधित करते हुए मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने बताया, 'धर्मशाला में भी चार जिला के दूध उत्पादकों को फायदा देने के लिए एक मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी. जहां पर कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना के किसानों से दूध एकत्र किया जाएगा. इसके अलावा 35-35 करोड़ की लागत से नाहन और नालागढ़ में भी मिल्क प्लांट शुरू किया जाएगा. वही रोहड़ू, हमीरपुर, ऊना, मोहल में भी चिलिंग प्लांट खोले जाएंगे. ताकि दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को अधिक फायदा मिल सके'.

बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में अहम योगदान देता है. अब दुग्ध उत्पादन को भी इस तरह बढ़ावा दिया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ से अधिक की आर्थिकी सेब बागवानी से आती है. वहीं, प्रदेश सरकार का भी यह प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से हो रही आर्थिकी को 2000 करोड़ तक पहुंचाया जाए. ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों तथा महिलाओं को सीधा फायदा मिल सके.

वही, प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए नेशनल डेयरी ट्रेनिंग बोर्ड से अधिकारी सत्यव्रत कोरे ने कहा, 'पहाड़ी इलाकों में विदेशी नस्लों की गाय का अब किसान पालन कर रहे हैं. इसके अलावा साहिवाल और पहाड़ी गाय भी दूध उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभा रही है. लेकिन किसानों को कई बार पशुओं के पालन तथा दूध उत्पादन को लेकर सही जानकारी नहीं होती है. ऐसे में पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. साथ ही दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों और महिलाओं को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वह किस तरह से अपने पशुओं का ख्याल रखें. ताकि उन्हें अधिक से अधिक दूध का उत्पादन मिल सके'.

प्रशिक्षण शिविर में आए किसान संजीव ठाकुर ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में 52 दूध समिति से जुड़े हुए 250 से अधिक लोगों ने भाग लिया. ऐसे में इस प्रशिक्षण शिविर में लोगों को जानकारी मिली कि वह किस तरह से अपने पशुओं का रखरखाव करें. ताकि उन्हें अधिक से अधिक दूध मिल सके और दूध को बेचकर वह अपनी आर्थिकी मजबूत कर सके.

