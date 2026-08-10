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हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सुक्खू सरकार ने इधर उधर किए 54 पुलिस अफसर

हिमाचल प्रदेश में एचपीपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए.

हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 9:06 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस बड़े प्रशासनिक फेर बदल में 54 एचपीपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी तबादले जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. तबादला सूची में एसपी, एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

अधिसूचना के अनुसार डॉ. शिव कुमार को मुख्यमंत्री सुरक्षा के एसपी पद से एसपी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, शिमला लगाया गया है. भूपिंदर सिंह नेगी को एसपी सिक्योरिटी सीआईडी शिमला के साथ इंटेलिजेंस का अतिरिक्त कार्यभार देते हुए कमांडेंट प्रथम एचपीएपी जुन्गा नियुक्त किया गया है.

एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला
एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy)

मनमोहन सिंह को एएसपी साइबर क्राइम मंडी से एएसपी कुल्लू, शिव राम चौधरी को एएसपी बिलासपुर से एएसपी चौथी आईआरबी जंगलबेरी, प्रवीण धीमान को एएसपी साइबर क्राइम कांगड़ा से एएसपी सीआईडी मंडी और नरिंदर कुमार को एएसपी पांचवीं आईआरबी बस्सी से एएसपी सिरमौर नाहन लगाया गया है.

एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला
एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy)

राज कुमार को एएसपी सोलन से एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला, अजय कुमार-1 को एसवीएसीबी सिरमौर से एएसपी ऊना, राजिंदर कुमार को एएसपी कांगड़ा से एएसपी द्वितीय आईआरबी सकोह, सुरिंदर कुमार को लीव रिजर्व ऊना से एएसपी एएनटीएफ कुल्लू और संजीव कुमार-1 को एएसपी कुल्लू से एएसपी कांगड़ा धर्मशाला लगाया गया है.

एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला
एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy)

रमेश कुमार शर्मा को एएनटीएफ शिमला से एएसपी सोलन, योगेश रोल्टा को एएसपी सिरमौर से एएसपी एएनटीएफ शिमला, संजीव कुमार-II को एएसपी ऊना से एएसपी एसवीएसीबी चंबा, बीर बहादुर को एएसपी कांगड़ा से एएसपी साइबर क्राइम मंडी, संतोष कुमार शर्मा को कमांडेंट होम गार्ड्स सोलन से एएसपी सीआईडी शिमला और कुलदीप कुमार को एएसपी पीटीसी डरोह से एएसपी साइबर क्राइम कांगड़ा लगाया गया है.

एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला
एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy)

प्रताप सिंह को छठी आईआरबी धौलाकुआं से एएसपी बिलासपुर, मनोहर लाल को चौथी आईआरबी जंगलबेरी से एएसपी चौथी आईआरबी जंगलबेरी, विकास कुमार धीमान को चौथी आईआरबी जंगलबेरी से एएसपी एचपीआईपीएस कांगड़ा, हेमंत कुमार को द्वितीय आईआरबी सकोह से कमांडेंट होम गार्ड्स कुल्लू और खजाना राम को एसडीआरएफ मंडी से एएसपी एसडीआरएफ मंडी नियुक्त किया गया है. राम परशाद, एसडीपीओ ज्वालामुखी, को एएसपी जिला कांगड़ा धर्मशाला लगाया गया है.

एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला
एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy)

इसके अलावा लाल मन को एसडीपीओ बड़सर से एएसपी पांचवीं आईआरबी बस्सी, तजिंदर कुमार वर्मा को डीएसपी द्वितीय आईआरबी सकोह से एसडीपीओ जवाली, अमर सिंह को डीएसपी लीव रिजर्व से डीएसपी क्राइम सीआईडी शिमला, मनोज कुमार-II को एसडीपीओ कांगड़ा से डीएसपी हेडक्वार्टर कुल्लू और डॉ. प्रतिभा चौहान को डीएसपी एसवीएसीबी बद्दी से डीएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया है.

संजय शर्मा को एचपीआईपीएस डरोह से एसडीपीओ ज्वालामुखी लगाया गया है और उन्हें देहरा का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। अनिल कुमार-IV को डीएसपी पांचवीं आईआरबी बस्सी से डीएसपी एसवीएसीबी पुलिस जिला बद्दी, जबकि रमाकांत ठाकुर को डीएसपी हेडक्वार्टर सिरमौर से एसडीपीओ श्री नैना देवी जी नियुक्त किया गया है.

एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला
एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy)

अजय ठाकुर को डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना से डीएसपी एसवीएसीबी हेडक्वार्टर शिमला, शेर सिंह को एसडीपीओ बंजार से एसडीपीओ दादासिबा, विक्रम चौहान को डीएसपी इंटेलिजेंस से डीएसपी हेडक्वार्टर जिला शिमला, सिद्धार्थ शर्मा को एसडीपीओ ठियोग से डीएसपी हेडक्वार्टर सिरमौर, और वरुण पाटियाल को डीएसपी कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज हमीरपुर से एसडीपीओ भाबानगर किन्नौर लगाया गया है.

राज कुमार (2020) को एसडीपीओ भाबानगर से डीएसपी हेडक्वार्टर हमीरपुर, मंगत राम को डीएसपी प्रथम आईआरबी बंगढ़ से एसडीपीओ संगड़ाह, गौरी दत्त को डीएसपी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एसडीपीओ ठियोग, अजय कुमार भारद्वाज को एसडीपीओ काजा से डीएसपी हेडक्वार्टर सोलन और राज कुमार (2020) को एसडीपीओ दादासिबा से एसडीपीओ बंजार लगाया गया है.

लखवीर सिंह को प्रतीक्षा से डीएसपी पांचवीं आईआरबी बस्सी, क्षमा दत्त को एसडीपीओ मनाली से डीएसपी प्रथम आईआरबी बंगढ़, वीरी सिंह को एसडीपीओ जवाली से एसडीपीओ काजा, हेम राज को डीएसपी एएनटीएफ कुल्लू से डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना और नितिन चौहान को डीएसपी हेडक्वार्टर हमीरपुर से एसडीपीओ सुंदरनगर लगाया गया है.

वहीं, रश्मि शर्मा को डीएसपी हेडक्वार्टर लाहौल-स्पीति केलांग से एसडीपीओ नादौन, रीता देवी को डीएसपी तृतीय आईआरबी पंडोह से स्टाफ ऑफिसर, आईजीपी सेंट्रल रेंज मंडी, विक्रांत बोंसरा को एसडीपीओ श्री नैना देवी जी से एसडीपीओ मनाली और राजेश कुमार को डीएसपी हेडक्वार्टर कुल्लू से एसडीपीओ कांगड़ा नियुक्त किया गया है.

DIG संजीव गांधी को नयी जिम्मेदारी का करना होगा इंतजार

पुलिस विभाग ने HPPS अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीन आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश भी जारी किए हैं. अधिसूचना के मुताबिक 2012 बैच के अधिकारी संजीव कुमार गांधी को फिलहाल नहीं जिम्मेदारी का इंतजार करना होगा. संजीव कुमार गांधी को कार्मिक विभाग के अधीन रखा गया है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिशों पर राज्यपाल ने जनहित में तत्काल प्रभाव से ये आदेश दिए हैं.

तीन आईपीएस अधिकारियों के तबादले
तीन आईपीएस अधिकारियों के तबादले (Order Copy)

2019 बैच के आईपीएस अधिकारी मयंक चौधरी को पुलिस मुख्यालय शिमला में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, लीव रिजर्व के पद से 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन सकोह, कांगड़ा का कमांडेंट नियुक्त किया गया है. वहीं, अमित यादव को 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन सकोह के कमांडेंट पद से एसपी, साइबर क्राइम, सीआईडी शिमला लगाया गया है.

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