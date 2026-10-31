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हिमाचल में 52 हेडमास्टर बने प्रधानाचार्य, नियमित आधार पर प्रमोशन के आदेश जारी

हिमाचल में 52 हेडमास्टर बने प्रधानाचार्य ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 52 हेडमास्टरों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति मिली है. प्रदेश सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर इन अधिकारियों की नियमित आधार पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

52 हेडमास्टरों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति