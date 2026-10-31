हिमाचल में 52 हेडमास्टर बने प्रधानाचार्य, नियमित आधार पर प्रमोशन के आदेश जारी
इस प्रमोशन से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से प्रधानाचार्य पदोन्नति का इंतजार कर रहे हेडमास्टरों को राहत मिली है
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 52 हेडमास्टरों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति मिली है. प्रदेश सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर इन अधिकारियों की नियमित आधार पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
52 हेडमास्टरों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति
सरकारी स्कूलों में कार्यरत 52 हेडमास्टरों में पंकज कपूर, देव राज, प्रेरणा अरोड़ा, वंदना ठाकुर, दया नंद आजाद,नीरज सूद, यशपाल सिंह, शांता शर्मा, दीपिका शर्मा, राकेश कौशिक, रेनू रत्तन, राजेंद्र ठाकुर, सुंदर सिंह ठाकुर, रूम सिंह, अंजना शर्मा, सीमा भारद्वाज, मनोज कुमार ठाकुर, राकेश कुमार नेगी, पवन कुमार, नरेंद्र सिंह, बल कृष्ण, छेरिंग अंगदुई, कश्मीरी लाल, सतिंदर भूषण, लोकेश कुमार को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति मिली है.
पदोन्नत किए गए सभी हेडमास्टर स्कूल कैडर में प्रधानाचार्य (क्लास-I राजपत्रित/ग्रुप-ए) के पद पर नियुक्त होंगे. उन्हें पे मैट्रिक्स के लेवल-21 के तहत 67,400 से 2,01,200 रुपये के वेतनमान का लाभ मिलेगा. यह वेतनमान हिमाचल प्रदेश संशोधित वेतन नियम, 2022 के अनुसार निर्धारित किया गया है.
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पदोन्नत अधिकारियों को अपने वर्तमान तैनाती स्थल से ही प्रधानाचार्य के पद पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को भेजनी होगी. फिलहाल उन्हें अपने मौजूदा स्कूलों में ही काम जारी रखना होगा. प्रधानाचार्य के रूप में नई तैनाती के आदेश विभाग अलग से जारी करेगा.
इसके अलावा सभी पदोन्नत अधिकारियों को एफआर-22 के प्रावधानों के तहत वेतन निर्धारण के लिए पदोन्नति आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपना विकल्प देना होगा. आदेश शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी किए गए हैं.
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