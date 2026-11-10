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हिमाचल में 51 नए प्रधानाचार्यों की तैनाती, कांगड़ा-शिमला में सबसे ज्यादा पोस्टिंग

हिमाचल में नए प्रधानाचार्यों की तैनाती ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 51 नए प्रधानाचार्यों को तैनाती दी गई है. शिक्षा विभाग ने स्कूल-कैडर में पदोन्नत हुए इन प्रधानाचार्यों की पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. आदेश सचिव (शिक्षा) राकेश कंवर की ओर से जारी किए गए हैं.

शिक्षा विभाग ने सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यों को नए तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को भेजना अनिवार्य किया गया है. विभाग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जा चुका है या भविष्य में संबद्ध किया जाएगा, वहां तैनात प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक जरूरत के अनुसार दूसरे स्कूलों में भी भेजा जा सकता है.