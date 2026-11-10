हिमाचल में 51 नए प्रधानाचार्यों की तैनाती, कांगड़ा-शिमला में सबसे ज्यादा पोस्टिंग
शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इन नए प्रधानाचार्यों की तैनाती को लेकर आदेश जारी किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 51 नए प्रधानाचार्यों को तैनाती दी गई है. शिक्षा विभाग ने स्कूल-कैडर में पदोन्नत हुए इन प्रधानाचार्यों की पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. आदेश सचिव (शिक्षा) राकेश कंवर की ओर से जारी किए गए हैं.
शिक्षा विभाग ने सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यों को नए तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को भेजना अनिवार्य किया गया है. विभाग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जा चुका है या भविष्य में संबद्ध किया जाएगा, वहां तैनात प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक जरूरत के अनुसार दूसरे स्कूलों में भी भेजा जा सकता है.
कांगड़ा और शिमला जिलों में सबसे ज्यादा पोस्टिंग
जारी सूची के अनुसार कांगड़ा और शिमला जिलों में सबसे अधिक प्रधानाचार्यों की तैनाती हुई है. इसके अलावा चंबा, मंडी, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के स्कूलों में भी नए प्रधानाचार्य भेजे गए हैं. दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में भी पदोन्नत अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
रेणु रत्तन को एक दिसंबर के बाद ज्वाइनिंग
पोस्टिंग सूची में रेणु रत्तन का मामला विशेष है. उन्हें जीएचएस विकासनगर, शिमला से जीएसएसएस कुफरी, शिमला में तैनाती दी गई है. हालांकि, कुफरी स्कूल में संबंधित पद 30 नवंबर 2026 को रिक्त होगा. ऐसे में उन्हें एक दिसंबर 2026 या उसके बाद ही नए स्कूल में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
इन 51 प्रधानाचार्यों को मिली नई तैनाती
शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार संजीव कुमार को जीएचएस अन्नानेहर, चंबा से जीएसएसएस भरारा, चंबा में तैनाती दी गई है. शम्मी शर्मा को जीएचएस चमियाना, हमीरपुर से जीएसएसएस कहनपुर, कांगड़ा भेजा गया है. मीनू डोगरा को जीएचएस चमुखा, कांगड़ा से जीएसएसएस घमूर, कांगड़ा में तैनाती मिली है. ओंकार सिंह अटल को जीएचएस बाहु, कुल्लू से जीएसएसएस डोगरी, कुल्लू भेजा गया है.
अजय कुमार को जीएचएस भट्टूसमुला, कांगड़ा से जीएसएसएस चरूरी, कांगड़ा में तैनात किया गया है. संजय कुमार शर्मा को जीएचएस मझराना, शिमला से जीएसएसएस धमांदरी, शिमला भेजा गया है. सुकृति को जीएचएस फट्टूका बाग, कांगड़ा से जीएसएसएस गारण, कांगड़ा में नई जिम्मेदारी मिली है. पवन कुमार शर्मा को जीएचएस जरकोट, शिमला से जीएसएसएस चिरगांव, शिमला में तैनात किया गया है.
प्रवेश कुमार को जीएचएस बनोना, सिरमौर से जीएसएसएस मंगरह, सिरमौर भेजा गया है. विनोद प्रकाश को जीएचएस कुधार, हमीरपुर से जीएसएसएस मुल्थान, कांगड़ा में तैनाती मिली है. बलवंत सिंह खलास्टा को जीएचएस मुंछारा, शिमला से जीएसएसएस अरहाल, शिमला भेजा गया है. बलवीर सिंह को जीएचएस नग्रोटा गजियां, हमीरपुर से जीएसएसएस अमनी, कांगड़ा में तैनात किया गया है.
तजेंद्र कुमार को जीएचएस बटाल, सोलन से जीएसएसएस जाडली, सोलन भेजा गया है. वंदना मारवाहा को जीएचएस भटका, चंबा से जीएसएसएस बग्गी, चंबा में तैनाती दी गई है. राकेश कुमार को जीएचएस टिप्परी, कांगड़ा से जीएसएसएस स्वाना, कांगड़ा भेजा गया है. कृष्णा कंवर को जीएचएस सेहल, कांगड़ा से जीएसएसएस बाड़ी, कांगड़ा में तैनात किया गया है.
पूनम शर्मा को जीएचएस दुघा, हमीरपुर से जीएसएसएस भागेहर, मंडी भेजा गया है. कृष्ण दत्त शर्मा को जीएचएस धारोटी, शिमला से जीएसएसएस सिरमौरी मंदिर, सिरमौर में तैनाती मिली है. अनु शर्मा को जीएचएस लोअर बरोल, कांगड़ा से जीएसएसएस घेर मंगरह, कांगड़ा भेजा गया है. मीनू कश्यप को जीएचएस जेठना, सोलन से जीएसएसएस सोडा धियारी, सिरमौर में तैनात किया गया है.
शालू महाजन को जीएचएस घयान, शिमला से जीएसएसएस धारोगरा, शिमला भेजा गया है. श्याम सिंह चौहान को जीएचएस मशरैन, शिमला से जीएसएसएस शामथा, शिमला में तैनाती दी गई है. राज कुमार सकलानी को जीएचएस रखेरा, मंडी से जीएसएसएस बग्गी (कटौला), मंडी भेजा गया है. स्नेह लता राणा को शिक्षा निदेशालय, शिमला से जीएसएसएस बखालग, सोलन में तैनात किया गया है.
अरुण कुमार शर्मा को जीएचएस सोलंग जुरासी, बिलासपुर से जीएसएसएस टोबा, बिलासपुर भेजा गया है. इंदर सिंह को जीएचएस बागथल, शिमला से जीएसएसएस गुम्मा (कसुम्पटी), शिमला में तैनाती मिली है. अंजू कुमारी को जीएचएस इंदपुर, कांगड़ा से जीएसएसएस बहादपुर, कांगड़ा भेजा गया है. पंकज कपूर को जीएचएस जटकारी, चंबा से जीएसएसएस रंडोह, चंबा में तैनात किया गया है.
देव राज को जीएचएस देवना थंगा, सिरमौर से जीएसएसएस बोगधार, सिरमौर भेजा गया है. प्रेरणा अरोड़ा को जीएचएस छतरपुर, ऊना से जीएसएसएस गोंदपुर बनेहरा, ऊना में तैनाती मिली है. वंदना ठाकुर को जीएचएस बोहन भट्टी, कांगड़ा से जीएसएसएस बछवाई, कांगड़ा भेजा गया है. दया नंद आजाद को जीएचएस ददास, शिमला से जीएसएसएस नाहुल, शिमला में तैनात किया गया है.
नीरज सूद को जीएचएस देओग्रां, कांगड़ा से जीएसएसएस समलेट, कांगड़ा भेजा गया है. यशपाल सिंह को जीएचएस जस्सौर, कांगड़ा से जीएसएसएस घीन, कांगड़ा में तैनाती मिली है. शांता शर्मा को जीजीएचएस नव बहार, शिमला से जीएसएसएस संधू, शिमला भेजा गया है. राकेश कौशिक को जीएचएस जमली, सिरमौर से जीएसएसएस मिस्सरवाला, सिरमौर में तैनात किया गया है.
रेणु रत्तन को जीएचएस विकासनगर, शिमला से जीएसएसएस कुफरी, शिमला में तैनाती दी गई है. हालांकि, उन्हें एक दिसंबर 2026 या उसके बाद ही ज्वाइन करना होगा. राजेंद्र ठाकुर को जीएचएस अर्चांडी, कुल्लू से जीएसएसएस जरी, कुल्लू भेजा गया है. सुंदर सिंह ठाकुर को जीएचएस बैला, सोलन से जीएसएसएस मंगल, सोलन में तैनात किया गया है. रूम सिंह को जीएचएस नेओली, कुल्लू से जीएसएसएस जाना, कुल्लू में नई जिम्मेदारी मिली है.
अंजना शर्मा को जीएचएस मांडरी, शिमला से जीएसएसएस हिमरी, शिमला भेजा गया है. सीमा भारद्वाज को जीएचएस कृष्णा नगर, शिमला से इंस्पेक्शन सेल-II, नाहन, सिरमौर में तैनाती दी गई है. मनोज कुमार ठाकुर को जीएचएस लुहारड़ा, बिलासपुर से जीएसएसएस सुईं सुरहार, बिलासपुर भेजा गया है. राकेश कुमार नेगी को जीएचएस नाको, किन्नौर से जीएसएसएस पूह, किन्नौर में तैनात किया गया है.
पवन कुमार को जीएचएस रामपुर पसोवाल, सोलन से जीएसएसएस राजपुरा, सोलन भेजा गया है. नरेंद्र सिंह को जीएचएस की गोंपा, लाहौल-स्पीति से जीएसएसएस किब्बर, लाहौल-स्पीति में तैनाती मिली है. बाल कृष्ण को जीएचएस लंघा, कांगड़ा से जीएसएसएस घेता, कांगड़ा भेजा गया है. छेरिंग अंगदुई को जीएचएस धनखर, लाहौल-स्पीति से जीएसएसएस माने योगमा, लाहौल-स्पीति में तैनात किया गया है.
कश्मीरी लाल को जीएचएस बही का बाग, चंबा से जीएसएसएस चरडा, चंबा भेजा गया है. सतिंदर भूषण को जीएचएस डोल, कांगड़ा से जीएसएसएस डियाना, कांगड़ा में तैनाती मिली है. वहीं, लोकेश कुमार को जीएचएस बाड़ी, मंडी से जीएसएसएस बालू, मंडी भेजा गया है.
तत्काल ज्वाइनिंग के आदेश
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित प्रधानाचार्यों को नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में भविष्य में प्रशासनिक जरूरत के अनुसार बदलाव की संभावना भी अधिसूचना में रखी गई है.
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