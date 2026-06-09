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हिमाचल में निवेश की नई उड़ान, 5877 करोड़ के 42 प्रोजेक्ट मंजूर, 13 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

शिमला: हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है. निवेशकों के बढ़ते भरोसे और उद्योग-अनुकूल नीतियों के दम पर प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलने जा रहे हैं. फार्मा से लेकर ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग से लेकर स्टील उद्योग तक, विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित हजारों करोड़ रुपये के निवेश ने हिमाचल को उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाई है.

मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक में 5877.01 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. इससे राज्य में 13,355 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. यह बैठक राज्य सरकार की उन लगातार प्रयासों का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य आसान मंजूरी प्रक्रियाओं और निवेशकों को सुविधाएं देकर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है.

इस बैठक में दी गईं स्वीकृतियां एक प्रगतिशील और समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं. राज्य सरकार आसान डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम अपनाकर व्यापार में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रस्तावों का अलग-अलग क्षेत्रों में फैलाव हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक आधार में बढ़ती विविधता को दर्शाता है. इसमें फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, कास्मेटिक्स, स्टील आदि क्षेत्रों के प्रस्ताव शामिल हैं.

पर्यावरण संतुलन के साथ रोजगार भी