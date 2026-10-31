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हिमाचल के खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश! 419 खिलाड़ियों को मिला 17.85 करोड़ का इनाम, CM सुक्खू ने किया सम्मानित

खिलाड़ियों को सम्मानित करते CM सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: खेल के मैदान में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने शनिवार को सम्मानित किया. शिमला के होटल पीटरहॉफ में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 419 खिलाड़ियों को कुल 17.85 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की. सम्मान पाने वालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले 51 और राष्ट्रीय स्तर के 368 खिलाड़ी शामिल हैं. सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ खेलों में बेहतर प्रदर्शन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया है.

समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए 13.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 4.30 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर मिलने वाली राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है. ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर भी पांच करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं, एशियन चैंपियनशिप में प्रदर्शन के लिए सीमा को 1.5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है.