हिमाचल के खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश! 419 खिलाड़ियों को मिला 17.85 करोड़ का इनाम, CM सुक्खू ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से वे भविष्य में बड़े खेल आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:21 PM IST
शिमला: खेल के मैदान में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने शनिवार को सम्मानित किया. शिमला के होटल पीटरहॉफ में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 419 खिलाड़ियों को कुल 17.85 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की. सम्मान पाने वालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले 51 और राष्ट्रीय स्तर के 368 खिलाड़ी शामिल हैं. सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ खेलों में बेहतर प्रदर्शन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया है.
समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए 13.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 4.30 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर मिलने वाली राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है. ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर भी पांच करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं, एशियन चैंपियनशिप में प्रदर्शन के लिए सीमा को 1.5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है.
'राष्ट्रीय खिलाड़ियों और कोच को भी मिलेगा पुरस्कार'
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देने की व्यवस्था की है. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में जीत हासिल करने वाली पूरी टीम को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, टीम का हिस्सा रहते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपये की राशि मिलेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके कोच को भी तीन लाख रुपये देकर सम्मानित किया गया है. वर्ष 2025-26 के खिलाड़ियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है.
खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए भी कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को केवल पुरस्कार राशि तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार के अवसर देना भी सरकार की प्राथमिकता है. इसी दिशा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का पद सृजित किया गया है. आने वाले समय में खेल विभाग वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों को विभाग में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. प्रदेश में खेल कोटे के तहत सरकारी रोजगार में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी है.
20 तारीख से शुरू होगा 'खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान
मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 20 तारीख से धर्मशाला में 'खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत एसडीएम, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. पंचायत स्तर तक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे राज्यों में छिपे आरोपियों को पकड़ने के प्रयास भी जारी हैं.
खिलाड़ियों ने पुरस्कार राशि बढ़ाने के फैसले को सराहा
अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीमा ने कहा कि एशियन गेम्स के समापन के एक महीने के भीतर खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करना अच्छी पहल है. उन्होंने कहा कि समय पर पुरस्कार राशि मिलने से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है और उन्हें ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में पदक जीतने की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने हर साल ऐसे समारोह आयोजित करने और खिलाड़ियों को क्लास-वन नौकरी देने की मांग भी रखी.
वहीं, कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि मिलने से उनका मनोबल बढ़ा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने पर भी उन्हें एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. वहीं, कबड्डी खिलाड़ी ऋतु नेगी ने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक की पुरस्कार राशि 33.33 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किए जाने से खिलाड़ियों में उत्साह है. उन्होंने हिमाचल में कबड्डी खिलाड़ियों को डीएसपी या क्लास-वन अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी उठाई.
इस जिले के सबसे अधिक खिलाड़ियों को मिला सम्मान
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में मंडी जिले के सबसे अधिक 99 खिलाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा शिमला के 54, सोलन के 49, बिलासपुर के 37, कांगड़ा के 28, हमीरपुर के 24 और ऊना के 19 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला. कुल्लू और सिरमौर के 18-18, किन्नौर के 15 और चंबा के सात खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया.
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