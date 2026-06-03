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हिमाचल के चारों नगर निगमों में मेयर पद अनरिजर्व्ड, अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में चार नगर निगमों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें से तीन नगर निगमों पर भाजपा और एक नगर निगम पर कांग्रेस काबिज हुई है. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब इन नगर निगमों में मेयर चुने जाने की प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने नगर निगमों में मेयर पदों के आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के मुताबिक चार नगर निगमों सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला में आगामी पांच साल के कार्यकाल के लिए मेयर के पद अनारक्षित (Unreserved) रहेंगे.

इन जनप्रतिनिधियों के राहत भरा रहा फैसला

3 जून को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये फैसला हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 के नियम 12 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है. राज्यपाल की ओर से अधिसूचित इस फैसले के बाद संबंधित नगर निगमों में मेयर पद के लिए संभावित दावेदारों की राजनीतिक सक्रियता तेज होने की उम्मीद है. खासकर उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है, जो आरक्षण व्यवस्था के कारण अब तक चुनावी दौड़ से बाहर थे. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग, शहरी विकास निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अलावा संबंधित जिलों के उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को भी भेज दी गई हैं.