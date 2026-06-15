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वीरभद्र सिंह के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, 31 नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में 31 कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए.

31 कांग्रेस नेताओं ने थामा भाजपा का दामन
31 कांग्रेस नेताओं ने थामा भाजपा का दामन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 8:12 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है. शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. कांग्रेस के 31 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

भाजपा में शामिल होने वालों में मुंछाड़ा पंचायत से निर्विरोध निर्वाचित उपप्रधान हैरी गेजटा और लोअर कोटि से बीडीसी सदस्य रितु भी शामिल हैं. भाजपा नेताओं ने सभी नए सदस्यों का पार्टी कार्यालय दीपकमल में स्वागत किया और इसे पार्टी की नीतियों और संगठन के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताया.

इस मौके पर हिमाचल भाजपा के महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा, 'रोहड़ू को लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी भाजपा लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. जनता का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है और इसका प्रभाव आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है'.

संजीव कटवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में व्यापक असंतोष है. उनके अनुसार समाज का हर वर्ग वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है. उन्होंने दावा किया कि राज्य का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विदाई तय है.

इन नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

भाजपा में शामिल होने वालों में मुन्शड़ा-बागी पंचायत के उपप्रधान हैरी गेस्टा, लोअर कोटी-घुपाड़ी की बीडीसी सदस्य रीतु कुमारी सहित अशोक कुमार, रत्न चंद, चंद्र सिंह, यशपाल जागटा, शमशेर, शशि पाल, कुशल चौहान, मनीष ठाकुर, श्याम लाल, प्रदीप नेगी, विवेश दुल्टा, अमन नेगी, जतिन नेगी, राकेश नेगी, मनीष रोटला, प्रदीप घेट्टा, आशीष चौहान, जोगिंदर रोटला, सुधीर, सत्यम, पंकज, सौरभ, मनीष, लोकेन्द्र, सुरेश, ध्रुव नेगी, रणवीर और वीरेन्द्र शामिल हैं.

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