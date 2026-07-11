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हिमाचल के 30 ITI प्रशिक्षुओं को मिला बड़ा मौका, कजाकिस्तान में सीखेंगे दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक

"इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य हिमाचल के युवाओं को वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों और उद्योग आधारित कौशल विकास मॉडल से परिचित कराना है. यह कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा." - राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मंत्री

प्रदेश के विभिन्न आईटीआई से चयनित मेधावी प्रशिक्षुयों का प्रतिनिधिमंडल 12 जुलाई को दिल्ली से कजाकिस्तान के लिए रवाना होगा. इसमें 30 मेधावी प्रशिक्षु, तकनीकी शिक्षा निदेशक 3 संकाय सदस्य शामिल होंगे. प्रतिनिधिमंडल में 21 पुरुष और 9 महिला प्रशिक्षु शामिल हैं, जो प्रदेश के 16 राजकीय आईटीआई और 10 प्रमुख तकनीकी ट्रेडों का प्रतिनिधित्व करेंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के मेधावी प्रशिक्षुओं के लिए पहली बार ऐसा अवसर आया है, जो उनके करियर की दिशा बदल सकता है. प्रदेश के 30 प्रतिभाशाली प्रशिक्षु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक तकनीक, उद्योग आधारित प्रशिक्षण और वैश्विक कौशल विकास की बारीकियां सीखने के लिए कजाकिस्तान रवाना होंगे. ऐसे में यह एक्सपोजर विजिट इन युवाओं को विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के साथ हिमाचल के आईटीआई प्रशिक्षण मॉडल को भी अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से समृद्ध करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्चुअल माध्यम से इस प्रतिनिधिमंडल को रवाना करेंगे, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी स्वयं दल का नेतृत्व करेंगे.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि कजाकिस्तान के अल्माटी की भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश से काफी मिलती-जुलती हैं. एक सप्ताह के इस दौरे के दौरान प्रशिक्षु हुंडई के वाहन निर्माण संयंत्र, सामल वाटर बॉटलिंग प्लांट सहित कई प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों का भ्रमण करेंगे, जहां उन्हें आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और नवीनतम औद्योगिक तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा.

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी केबल कार का करेंगे अध्ययन

प्रतिनिधिमंडल विश्व प्रसिद्ध शिम्बुलक क्षेत्र का भी दौरा करेगा, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गोंडोला आधारित केबल कार प्रणाली की इंजीनियरिंग, संचालन और रखरखाव से जुड़ी तकनीकों का अध्ययन कराया जाएगा. इसके अलावा प्रशिक्षु अल्माटी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, अल्माटी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और तूरान यूनिवर्सिटी का भ्रमण करेंगे. यहां छात्र आदान-प्रदान, संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम, संकाय प्रशिक्षण और भविष्य में शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी.

वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद

प्रतिनिधिमंडल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्ट्समैन (सिविल), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, सूचना प्रौद्योगिकी, मशीनिस्ट, सर्वेयर, वायरमैन और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जैसे प्रमुख ट्रेडों के प्रशिक्षु शामिल किए गए हैं. तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सपोजर विजिट से प्रशिक्षुओं और संकाय सदस्यों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जा रही श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिलेगा. इससे प्रदेश के आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को नई दिशा मिलेगी और हिमाचल के युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी.