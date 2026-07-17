कजाकिस्तान पहुंचे हिमाचल के 30 ITI विद्यार्थी, सीएम सुक्खू से साझा किए अनुभव
अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए हिमाचल के 30 विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में कजाकिस्तान पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 4:17 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के आईटीआई विद्यार्थियों का दल तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के तहत कजाकिस्तान पहुंच गया है. कजाकिस्तान प्रवास के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वर्चुअल बातचीत करवाई. इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और कजाकिस्तान में तकनीकी शिक्षा, आधुनिक औद्योगिक तकनीकों और कार्य संस्कृति के बारे में अपने प्रारंभिक अनुभवों की जानकारी दी.
CM ने छात्रों को किया संबोधित
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और विदेश में हिमाचल प्रदेश और भारत का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करें. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है. सीएम ने विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी को स्थापित किया है, जो प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है.
सीएम की विद्यार्थियों से अपील
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 30 युवाओं को लगभग 36 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने विद्यार्थियों से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी में पंजीकरण करवाने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके जरिए देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार अवसरों से युवाओं को जोड़ा जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान की जाएगी.
ऐसे कार्यक्रम क्यों है जरूरी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास, आत्मविश्वास और रोजगार की संभावनाओं को नई दिशा प्रदान करते हैं.
"यह अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट विद्यार्थियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण, उद्योगों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर प्रदान कर रही है. प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल के युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है." - राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मंत्री