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कजाकिस्तान पहुंचे हिमाचल के 30 ITI विद्यार्थी, सीएम सुक्खू से साझा किए अनुभव

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के आईटीआई विद्यार्थियों का दल तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के तहत कजाकिस्तान पहुंच गया है. कजाकिस्तान प्रवास के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वर्चुअल बातचीत करवाई. इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और कजाकिस्तान में तकनीकी शिक्षा, आधुनिक औद्योगिक तकनीकों और कार्य संस्कृति के बारे में अपने प्रारंभिक अनुभवों की जानकारी दी.

CM ने छात्रों को किया संबोधित

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और विदेश में हिमाचल प्रदेश और भारत का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करें. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है. सीएम ने विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी को स्थापित किया है, जो प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है.