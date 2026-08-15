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हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर इतने कैदी होंगे रिहा, इन अपराधों में नहीं मिलेगी छूट

शिमला: स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानून के तहत पात्र दोषसिद्ध कैदियों को उनकी सजा में छूट प्रदान की है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जेलों में कुल 1,025 दोषसिद्ध कैदी हैं. इनमें से 433 कैदी सजा में छूट का लाभ पाने के लिए पात्र पाए गए हैं. पात्र कैदियों की सजा में नियमानुसार रियायत की गई है.

आजादी के दिन 3 कैदियों की रिहाई

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सजा में दी गई इस छूट के कारण तीन कैदियों की जेल से रिहाई स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर होगी. राज्य सरकार ने यह छूट लागू कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान की है. वहीं, एक साल से ज्यादा और तीन साल की सजा वाले कैदियों को 30 दिन, 6 महीने से ज्यादा और एक साल तक की सजा काट रहे पात्र कैदियों को 15 दिन की सजा में छूट मिलेगी. जिन कैदियों की सजा पूरी होने के बाद रिहाई की तारीख 15 अगस्त 2026 को है, उनमें पात्र तीन कैदियों को सजा में मिली छूट के बाद आज ही के दिन जेल से रिहा किया जाएगा.