इन 59 खेलों के खिलाड़ियों को हिमाचल में सरकारी नौकरी में मिलता है आरक्षण, जानें कैसे भरे जाते हैं स्पोर्ट्स कोटे के पद
हिमाचल में 3% खेल कोटे के तहत 4,716 मेधावी खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं. इन्हें सरकारी विभागों में रोजगार दिया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 12:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रक्रिया जारी है. विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में 3 प्रतिशत खेल कोटे के तहत वर्तमान में कुल 4,716 मेधावी खिलाड़ियों के नाम पंजीकृत किए गए हैं. इनमें 2,389 श्रेणीवार पदक विजेता खिलाड़ी हैं, जबकि 2,327 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम तीन बार राष्ट्रीय एवं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है.
कार्मिक विभाग द्वारा 12 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों के तहत कुल 59 खेलों को 3 प्रतिशत खेल कोटे की सूची में शामिल किया गया है. इन मान्यता प्राप्त खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, वूशु, मल्लखंब, शूटिंग, तैराकी, खो-खो और मोटर स्पोर्ट्स सहित पैरा स्पोर्ट्स और शीतकालीन खेल शामिल हैं. इन विधाओं के पात्र खिलाड़ियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य माना गया है.
गत तीन वर्षों (2024 से 1 अगस्त 2026 तक) के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न विभागों द्वारा 3 प्रतिशत खेल कोटे के तहत पदों को भरने के लिए मांग पत्र भेजे गए हैं. इसमें शिक्षा विभाग में टीजीटी (कला, चिकित्सा, गैर-चिकित्सा) के 90 पद, जेबीटी के 52, शारीरिक शिक्षा, शिक्षक के 20, शास्त्री के 7 और विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं व विशेष शिक्षकों के पद शामिल हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 116 कांस्टेबल (89 पुरुष व 27 महिला), स्वास्थ्य विभाग में 17 फार्मेसी अधिकारी, भू-अभिलेख विभाग में 19 पटवारी, एचआरटीसी में परिचालक व कार्यालय सहायक, विद्युत निगम, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, आबकारी विभाग और जेल विभाग (6 जेल वार्डर) में पदों को भरने के लिए मांग पत्र प्राप्त हुए हैं.
विभाग से प्राप्त ब्योरे के अनुसार, कार्मिक 1999 के नियमों के तहत गठित नियमों के तहत 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाया जाता है. कार्मिक विभाग में इसके लिए आरक्षण सेल भी बनाया गया है, जब भी किसी विभाग या संस्था से इस योजना के तहत विभिन्न पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों से मांग पत्र प्राप्त होता है, तो विभाग की ओर से 3% खेल कोटे के तहत पंजीकृत उत्कृष्ट खिलाड़ियों का नाम मांगकर्ता विभाग द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति मांगे गए (R&P) नियमों के आधार पर जो खिलाड़ी शैक्षणिक योग्यता और शर्तों को पूर्ण करता हो उससे संबंधित विभाग को भेजे जाते हैं. भर्ती प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा स्वयं की जाती है. खिलाड़ियों की वरीयता चार श्रेणियों (श्रेणी I से IV) में ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय और जूनियर/सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर तय की जा रही है.
इन 59 खोलों को मिलता है कोटा
|क्र. सं.
|खेल/क्रीड़ा का नाम
|क्र. सं.
|खेल का नाम
|1.
|तीरंदाजी (Archery)
|31.
|नेट बॉल
|2.
|एथलेटिक्स (ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं सहित)
|32.
|पैरा स्पोर्ट्स (अलौकिक एवं पैरा एशियन गेम्स में शामिल खेल विधाओं हेतु)
|3.
|अत्या-पाट्या
|33.
|पेनक सिलाट
|4.
|बैडमिंटन
|34.
|पोलो
|5.
|बॉल-बैडमिंटन
|35.
|पावर लिफ्टिंग
|6.
|बेसबॉल
|36.
|राइफल शूटिंग
|7.
|बास्केटबॉल
|37.
|रोल बॉल
|8.
|बिलियर्ड्स एवं स्नूकर
|38.
|रोलर स्केटिंग
|9.
|बॉक्सिंग
|39.
|रोइंग
|10.
|ब्रिज
|40.
|रग्बी
|11.
|कैरम
|41.
|सेपक टकरा
|12.
|शतरंज
|42.
|शूटिंग बॉल
|13.
|क्रिकेट
|43.
|सॉफ्ट बॉल
|14.
|साइकिलिंग
|44.
|सॉफ्ट टेनिस
|15.
|बधिर खेल (Deaf Sports)
|45.
|स्क्वैश
|16.
|घुड़सवारी खेल (Equestrian Sports)
|46.
|तैराकी
|17.
|तलवारबाजी (Fencing)
|47.
|टेबल टेनिस
|18.
|फुटबॉल
|48.
|ताइक्वांडो
|19.
|गोल्फ
|49.
|टेनी-कॉइट
|20.
|जिम्नास्टिक (वॉली-बॉलिंग सहित)
|50.
|टेनिस
|21.
|हैंडबॉल
|51.
|टेनिपिन बॉलिंग
|22.
|हॉकी
|52.
|ट्रायथलॉन
|23.
|जुडो
|53.
|रस्साकशी (Tug-of-War)
|24
|कबड्डी
|54
|वॉलीबॉल
|25
|कराटे
|55
|वेटलिफ्टिंग
|26
|कायकिंग एवं कैनोइंग
|56
|विंटर ऑलेंपिक
|27
|खोखो
|57
|बुशु
|28
|मोटर स्पोर्टस
|58
|कुश्ती
|29
|नोकायन
|59
|मलखंभ
|30
|कूडो
|60
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