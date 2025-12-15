ETV Bharat / state

हिमाचल में बीते 2 वर्षों में कितने कर्मचारी हुए रिटायर और कितने नए कर्मचारी हुए नियुक्त?

हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में 26 हजार सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या काफी बड़ी है. प्रदेश में करीब 1.87 लाख सरकारी कर्मचारी सेवा में हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या लगभग 1.78 लाख है. ऐसे में रिटायरमेंट, नई भर्तियों और पेंशन से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं. सुक्खू सरकार के कार्यकाल के दौरान बीते दो वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. हाल ही में सरकार ने इससे जुड़े आंकड़े विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए.

यह जानकारी तब सामने आई, जब भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने सरकार से रिटायर हुए कर्मचारियों, नई नियुक्तियों और पेंशन की स्थिति को लेकर सवाल पूछे. डॉ. जनक राज ने सरकार से सवाल पूछा कि बीते दो वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. साथ ही उन्होंने विभागवार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ब्यौरा, इसी अवधि में हुई नई भर्तियों की संख्या और पेंशन तथा चिकित्सा भत्ते में हो रही देरी की स्थिति पर भी जवाब मांगा.

CM सूक्खू ने दिया जवाब

चूंकि वित्त विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खू के पास है, इसलिए उन्होंने इस सवाल का लिखित उत्तर विधानसभा में रखा. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में कुल 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. हालांकि विभागवार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आंकड़ा वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.

नई भर्तियों की स्थिति

प्रदेश सरकार के अनुसार, इसी अवधि में प्रदेश में लगभग 8,436 नए पदों का सृजन किया गया है. हालांकि विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मचारियों की सटीक संख्या का विभागवार ब्यौरा भी वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.