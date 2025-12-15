ETV Bharat / state

हिमाचल में बीते 2 वर्षों में कितने कर्मचारी हुए रिटायर और कितने नए कर्मचारी हुए नियुक्त?

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 26 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं. यह जानकारी खुद सीएम सुक्खू ने दी है.

Himachal 26000 government employees retired in the last two years
हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में 26 हजार सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए (File Photo)
December 15, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या काफी बड़ी है. प्रदेश में करीब 1.87 लाख सरकारी कर्मचारी सेवा में हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या लगभग 1.78 लाख है. ऐसे में रिटायरमेंट, नई भर्तियों और पेंशन से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं. सुक्खू सरकार के कार्यकाल के दौरान बीते दो वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. हाल ही में सरकार ने इससे जुड़े आंकड़े विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए.

यह जानकारी तब सामने आई, जब भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने सरकार से रिटायर हुए कर्मचारियों, नई नियुक्तियों और पेंशन की स्थिति को लेकर सवाल पूछे. डॉ. जनक राज ने सरकार से सवाल पूछा कि बीते दो वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. साथ ही उन्होंने विभागवार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ब्यौरा, इसी अवधि में हुई नई भर्तियों की संख्या और पेंशन तथा चिकित्सा भत्ते में हो रही देरी की स्थिति पर भी जवाब मांगा.

CM सूक्खू ने दिया जवाब

चूंकि वित्त विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खू के पास है, इसलिए उन्होंने इस सवाल का लिखित उत्तर विधानसभा में रखा. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में कुल 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. हालांकि विभागवार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आंकड़ा वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.

नई भर्तियों की स्थिति

प्रदेश सरकार के अनुसार, इसी अवधि में प्रदेश में लगभग 8,436 नए पदों का सृजन किया गया है. हालांकि विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मचारियों की सटीक संख्या का विभागवार ब्यौरा भी वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.

पेंशन और चिकित्सा भत्ते पर सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को पेंशन समय पर दी जा रही है. पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए सभी विभागों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है.

मेडिकल क्लेम के लिए फंड जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 19 नवंबर 2025 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम के लिए कुल 8,874.25 लाख रुपये जारी किए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नए क्लेम आने और पुराने बिलों के निपटारे के साथ राशि बदलती रहती है.

उन्होंने दोहराया कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम के भुगतान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लंबित मामलों के निपटारे के लिए लगातार फंड जारी किए जा रहे हैं.

