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हिमाचल के 26 टीचरों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026, यहां देखें पूरी लिस्ट

सामान्य श्रेणी में चयनित शिक्षकों में कांगड़ा से तिलक राज, किन्नौर से अजय कुमार, किरण कुमार और राकेश कुमार, बिलासपुर से जगदीश कुमार, मंडी से रोहन लाल, हमीरपुर से राकेश सिंह व पूर्णिमा कुमारी, लाहौल-स्पीति से खेचोक जांगपो, शिमला से चमन लाल व लोकिंदर सिंह, सिरमौर से शृष्टि शर्मा, किन्नौर से संजय कुमार नेगी, मनोज कुमार और इंदर प्रकाश शामिल हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और विद्यार्थियों की पढ़ाई में विशेष रुचि लेने वाले शिक्षकों को एचपी स्टेट टीचर्स अवार्ड-2026 प्रदान करने की मंजूरी दी है. स्कूल शिक्षा विभाग की सूची में कुल 21 शिक्षक/प्रधानाचार्य शामिल हैं. इसके अलावा कॉलेज वर्ग में 2 कॉलेज प्रिंसिपल और 3 सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर, यानी कुल 5 उच्च शिक्षा शिक्षकों को भी राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज वर्ग के राज्य पुरस्कार को लेकर 1 सितंबर को अधिसूचना भी जारी की है.

टीचरों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार (Notification)

टीचरों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार (Notification)

वहीं, विशेष श्रेणी में सोलन से रोशनी देवी, शिमला से सरिका आहूजा, बलवंत झौटा और वीरेंद्र चौहान, बिलासपुर से स्नेह लता और मंडी से ललित कुमार का चयन हुआ है. सूची के अनुसार चयनित शिक्षकों में लेक्चरर, डीएम, डीपीई, पीईटी, टीजीटी, जेबीटी, सीएचटी और प्रधानाचार्य स्तर के शिक्षक शामिल हैं. इनमें शिमला स्थित पीएम श्री जीसीपीएस पोर्टमोर, जीएसएसएस सरोग और थुरल रामलाल गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, जुब्बल जैसे संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हैं.

टीचरों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार (Notification)

कॉलेज वर्ग में पांच शिक्षकों को सम्मान

कॉलेज प्रिंसिपल वर्ग में डॉ. पंकज बसोतिया, प्रिंसिपल जीडीसी रामपुर और डॉ. हरबंस लाल शर्मा, प्रिंसिपल जीडीसी जुखाला, बिलासपुर को राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है. कॉलेज फैकल्टी वर्ग में डॉ. संजीत सिंह ठाकुर, सहायक प्रोफेसर (केमिस्ट्री), एनएससीबीएम जीडीसी हमीरपुर, डॉ. प्रशांत रमन रवि, सहायक प्रोफेसर (हिंदी), जीडीसी चंबा, रवि कांत, सहायक प्रोफेसर (केमिस्ट्री), जीडीसी नादौन, हमीरपुर का चयन हुआ है. गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कार की प्रक्रिया में नवाचार, विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम, आईटी के उपयोग और शिक्षा में सुधार जैसे पहलुओं को महत्व दिया था.

शिक्षक दिवस पर इन शिक्षकों को सम्मानित किए जाने की तैयारी है. राज्य सरकार ने हाल ही में पुरस्कार विजेताओं के लिए नकद सम्मान की व्यवस्था में भी बदलाव किया है. राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को सेवा विस्तार के बजाय एक लाख रुपये तक का नकद सम्मान देने का निर्णय लिया गया है.

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