हिमाचल में 24 हेडमास्टरों की पोस्टिंग बदली, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए तीन नए आदेश
हिमाचल में हेडमास्टर-हेडमिस्ट्रेस की प्रमोशन के बाद की गई पोस्टिंग में लगातार बदलाव का सिलसिला जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नवंबर 2026 में बड़े पैमाने पर पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं. पहले स्कूल-कैडर के 51 नव पदोन्नत प्रधानाचार्यों को नए स्कूलों में तैनाती दी गई, इसके बाद हेडमास्टर प्रमोशन वाले आदेश में तीन अलग-अलग ऑफिस ऑर्डर जारी कर कुल 24 हेडमास्टरों को नई जगह पर एडजस्ट किया गया है. सभी अधिकारियों को अपने नए स्कूल में तुरंत ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं. हेडमास्टरों के लिए ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 13-11-2026 तक बढ़ा दी गई है. बाकी प्रमोशन की सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी. विभाग ने यह भी साफ किया है कि जिन स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा गया है या जोड़ा जाएगा, वहां के प्रिंसिपल का बाद में तबादला भी हो सकता है.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हेडमास्टर-हेडमिस्ट्रेस की प्रमोशन के बाद की गई पोस्टिंग में लगातार बदलाव का सिलसिला जारी है. शिक्षा निदेशालय ने 10 नवंबर 2026 को तीन अलग-अलग ऑफिस ऑर्डर जारी कर कुल 24 अधिकारियों की पोस्टिंग में संशोधन किया है. इन अधिकारियों को पहले 30 अक्टूबर को जारी प्रमोशन आदेश के तहत विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई थी. अब प्रशासनिक स्तर पर रिक्त पदों और प्रिंसिपलों के प्रमोशन से खाली हुई सीटों के आधार पर इन्हें नई जगहों पर एडजस्ट किया गया है.
स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पहले आदेश में 5, दूसरे आदेश में 10 और तीसरे आदेश में 9 हेडमास्टरों की पोस्टिंग बदली गई है. इस तरह तीनों आदेशों के तहत कुल 24 अधिकारियों को नई जगह आवंटित की गई है. इनमें मंडी, सोलन, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और ऊना जिलों के स्कूल शामिल हैं.
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने अभी तक अपनी नई तैनाती वाली जगह पर ज्वाइन नहीं किया है, वे अब संशोधित आदेश के अनुसार आवंटित स्कूल में ही कार्यभार संभालेंगे. सभी अधिकारियों को ज्वाइनिंग के लिए 13 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. वहीं, प्रमोशन से संबंधित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.
इन अधिकारियों की बदली पोस्टिंग
पहले आदेश में मनोहर लाल, संजय कुमार, निवेदिता चंदेल, आशा कुमार, और राजेश कुमार की पोस्टिंग बदली गई है. वहीं दूसरे आदेश में 10 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. जिसमें सुशील कुमार, एक्तौर सिंह, सीमा देवी कुमार, अशोक कुमार, सुरेंद्र कुमार, रवि कुमार, सुरिंदर मोहन, आरती चौधरी, राज कुमार औरविजय कुमार शामिल है. जबकि तीसरे आदेश में 9 अधिकारियों छेरिंग दोरजे, प्रेम लाल, रिगजिन सांडुप, दिनेश कुमार, राजिंदर कुमार, राजीव गुप्ता, सपना सूद, पंकज गुप्ता और अंजू बालाकी पोस्टिंग बदली गई. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तीनों संशोधित आदेश संबंधित उपनिदेशकों (उच्च शिक्षा) और स्कूलों के हेडमास्टरों को भेज दिए हैं. साथ ही आईटी सेल को आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.
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