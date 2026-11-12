ETV Bharat / state

हिमाचल में 24 हेडमास्टरों की पोस्टिंग बदली, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए तीन नए आदेश

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नवंबर 2026 में बड़े पैमाने पर पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं. पहले स्कूल-कैडर के 51 नव पदोन्नत प्रधानाचार्यों को नए स्कूलों में तैनाती दी गई, इसके बाद हेडमास्टर प्रमोशन वाले आदेश में तीन अलग-अलग ऑफिस ऑर्डर जारी कर कुल 24 हेडमास्टरों को नई जगह पर एडजस्ट किया गया है. सभी अधिकारियों को अपने नए स्कूल में तुरंत ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं. हेडमास्टरों के लिए ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 13-11-2026 तक बढ़ा दी गई है. बाकी प्रमोशन की सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी. विभाग ने यह भी साफ किया है कि जिन स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा गया है या जोड़ा जाएगा, वहां के प्रिंसिपल का बाद में तबादला भी हो सकता है.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हेडमास्टर-हेडमिस्ट्रेस की प्रमोशन के बाद की गई पोस्टिंग में लगातार बदलाव का सिलसिला जारी है. शिक्षा निदेशालय ने 10 नवंबर 2026 को तीन अलग-अलग ऑफिस ऑर्डर जारी कर कुल 24 अधिकारियों की पोस्टिंग में संशोधन किया है. इन अधिकारियों को पहले 30 अक्टूबर को जारी प्रमोशन आदेश के तहत विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई थी. अब प्रशासनिक स्तर पर रिक्त पदों और प्रिंसिपलों के प्रमोशन से खाली हुई सीटों के आधार पर इन्हें नई जगहों पर एडजस्ट किया गया है.