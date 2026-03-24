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3 सालों में हिमाचल में निर्मित 2,315 दवाओं के सैंपल फेल, 53 दवा निर्माता फर्मों के सैंपल बार-बार FAIL

हिमाचल में निर्मित दवाओं के सैंपल फेल ( IANS )

शिमला: फार्मा उत्पादन के क्षेत्र में पूरे एशिया महाद्वीप में दबदबा बनाने वाले हिमाचल में दवाओं के सैंपल फेल होने का सिलसिला आम हो गया है. प्रदेश के फार्मा क्षेत्र का यह पहलू हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ देश के फार्मा सेक्टर के लिए भी बड़ी चिंता का कारण बन गया है. प्रदेश में हर साल दावों के सैंपल फेल होने के मामले सामने आ रहे हैं. 3 सालों में दवा सैंपल फेल होने के आंकड़े अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा से बीते 3 सालों के दौरान दवा सैंपल फेल होने के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं. प्रदेश में निर्मित 2,315 दवाओं के सैंपल फेल रिपोर्ट किए गए हैं. विधासभा में राज्य में निर्मित दवाओं के सैंपल फेल होने को लेकर पूछा गया था. जिस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से सदन में जवाब दिया गया है. डिप्टी चीफ विप केवल सिंह पठानिया ने पूछा सवाल शाहपुर से कांग्रेस विधायक और प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ विप केवल सिंह पठानिया की ओर से विधानसभा में दवाईयों के सैंपल को लेकर अतारांकित प्रश्न पूछा गया था. अपने सवाल में केवल सिंह पठानिया ने पूछा, 'बीते तीन वर्षों में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में बनने वाली कितनी दवाइयों के सैम्पल फेल हुए? इसके अलावा पठानिया ने ऐसी कंपनियों का ब्यौरा भी मांगा जिनमें बनने वाली दवाईयों के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं. कंपनियों का नाम सहित ब्यौरा मांगते हुए पठानिया ने पूछा कि ऐसी कंपनियों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई.