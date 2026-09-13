2027 चुनाव में पंचायत चुनावों से भी बुरा होगा कांग्रेस का हाल, भाजपा बनाएगी सरकार: जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 9:12 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की बनेगी. जयराम ठाकुर ने यह बात मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के दौरान कही.
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने जनता से 10 बड़ी गारंटियां देने का वादा किया था, लेकिन इनमें से कोई भी गारंटी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाई है. उनके अनुसार, इससे प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है और लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय शुरू की गई कई योजनाओं को बंद किया जा रहा है या उनमें कटौती की जा रही है. जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार अपनी कमियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय केंद्र पर आरोप लगा रही है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई है.
बदले की भावना से काम कर रही सरकार
जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियादी इकाई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े. उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार का कामकाज राजनीतिक बदले की भावना से प्रभावित है और विकास के बजाय तालाबंदी व विरोधियों को निशाना बनाने पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि सरकार का करीब चार साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन प्रदेश विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गया है.
जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश की है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 13 मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते झूठे मामले दर्ज करवाए गए हैं. इसके लिए अधिकारियों पर भी ऐसे फर्जी मामले तैयार करने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है.
'मुख्यमंत्री को पद से हटाने चाहते हैं कुछ मंत्री'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया दिल्ली दौरे को लेकर भी जयराम ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर भारी गुटबाजी चल रही है. जयराम ने कहा कि कुछ मंत्री मुख्यमंत्री को पद से हटाने और कुछ विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोशिशों के तहत दिल्ली गए थे. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया.
हिमकेयर योजना की जांच पर भी उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना को लेकर चल रही जांच पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना को मौजूदा सरकार बंद करने और बदनाम करने की कोशिश कर रही है. जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में हिमकेयर योजना में 1100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कर चुके हैं, जबकि योजना शुरू होने से अब तक कुल 850 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं. उन्होंने कहा कि अब सरकार की ओर से करीब 100 करोड़ रुपये की कथित गड़बड़ी की जांच की बात कही जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिमकेयर योजना में घोटाला हुआ है तो उसे साबित किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस जांच की भी निष्पक्ष तरीके से समीक्षा करवाई जाएगी.
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