ETV Bharat / state

हिमाचल के 2 सपूत सेना मेडल से सम्मानित, गर्व से चौड़ा हुआ वीरभूमि का सीना

सिरमौर के 2 जवान सेना मेडल से सम्मानित ( Soldiers Family )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला एक बार फिर अपने वीर सपूतों की बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहा है. गिरिपार क्षेत्र के छोटे से गांव चियाड़ो के सूबेदार बाबू राम शर्मा और नौहराधार के थनगा गांव के जवान अनिल कुमार को भारतीय सेना द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया है. दोनों जवानों ने अलग-अलग मोर्चों पर अदम्य साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर न सिर्फ अपनी यूनिट, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. 17 हजार फुट पर मौत को दी मात दरअसल गत्ताघार के चियाड़ो गांव निवासी सूबेदार बाबू राम शर्मा 26 नवंबर 2023 को 18वीं डोगरा बटालियन के साथ 17,000 फुट की ऊंचाई पर निगरानी गश्त का नेतृत्व कर रहे थे. बर्फ से ढके दुर्गम इलाके में उनकी टीम अनजाने में बारूदी सुरंग क्षेत्र में फंस गई. खराब मौसम और जानलेवा हालात के बीच सूबेदार बाबू राम शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हुए करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत से इन्फेंट्री सेफ लेन तैयार की और पूरी टीम को सुरक्षित बाहर निकाला. उनके इसी असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें सेना मेडल (वीरता) से सम्मानित किया गया है. सूबेदार बाबू राम शर्मा वीरता मेडल से सम्मानित (Soldiers Family) संघर्ष से शिखर तक का सफर साल 1998 में बेहद साधनहीन परिस्थितियों में सेना में भर्ती हुए बाबू राम शर्मा चियाड़ो गांव से सेना में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं. सड़क और मैदान के अभाव में पथरीले रास्तों पर दौड़ लगाकर उन्होंने तैयारी की. पिता देवी राम और माता चंदो देवी के त्याग व परिवार के सहयोग से उन्होंने करीब 28 सालों की सैन्य सेवा पूरी की है. उनका कहना है कि परिवार का साथ न होता तो यह सफर संभव नहीं था.