हिमाचल में कितनी दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए? सरकार ने कितने मामलों में की कार्रवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दवा कंपनियों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है. बीते कुछ समय से दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें सामने आती रही हैं. अब यह मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, जहां सरकार ने खुद बताया कि कितनी दवाएं जांच में फेल हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई.

हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में दवा सैंपल फेल होने से जुड़े मामलों पर सरकार से सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कितने दवा नमूने जांच में असफल पाए गए और उन कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए.

सरकार ने क्या बताया?

चूंकि यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा था, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने सदन में इसका लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में दवा निरीक्षकों द्वारा कुल 12,034 दवा नमूने जांच के लिए लिए गए थे. इनमें से 168 दवा नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे और उन्हें 'मानक के अनुरूप नहीं' घोषित किया गया. ये नमूने 120 अलग-अलग दवा कंपनियों के थे, जिनकी जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता की कमी पाई गई.

दवा कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई?

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन कंपनियों के दवा सैंपल फेल हुए, उनके खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की गई है. 168 मामलों में से 40 मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई. 52 मामलों में दवा एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की गई. 65 मामलों की जांच अभी जारी है, जबकि 11 मामलों में संबंधित दवा कंपनियों ने जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है.