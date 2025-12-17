ETV Bharat / state

हिमाचल में कितनी दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए? सरकार ने कितने मामलों में की कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने और गुणवत्ता का मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है.

Himachal Drug Sample Failed
दवाओं का सांकेतिक फोटो (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दवा कंपनियों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है. बीते कुछ समय से दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें सामने आती रही हैं. अब यह मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, जहां सरकार ने खुद बताया कि कितनी दवाएं जांच में फेल हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई.

हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में दवा सैंपल फेल होने से जुड़े मामलों पर सरकार से सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कितने दवा नमूने जांच में असफल पाए गए और उन कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए.

सरकार ने क्या बताया?

चूंकि यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा था, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने सदन में इसका लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में दवा निरीक्षकों द्वारा कुल 12,034 दवा नमूने जांच के लिए लिए गए थे. इनमें से 168 दवा नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे और उन्हें 'मानक के अनुरूप नहीं' घोषित किया गया. ये नमूने 120 अलग-अलग दवा कंपनियों के थे, जिनकी जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता की कमी पाई गई.

दवा कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई?

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन कंपनियों के दवा सैंपल फेल हुए, उनके खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की गई है. 168 मामलों में से 40 मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई. 52 मामलों में दवा एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की गई. 65 मामलों की जांच अभी जारी है, जबकि 11 मामलों में संबंधित दवा कंपनियों ने जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है.

कुछ मामलों में राहत

सरकार ने यह भी बताया कि जिन 11 मामलों में कंपनियों ने रिपोर्ट को चुनौती दी थी, उनमें से 2 नमूने दोबारा जांच में मानक पाए गए हैं. वहीं 9 मामलों की रिपोर्ट अभी केंद्रीय दवा प्रयोगशाला, कोलकाता में लंबित है.

क्यों जरूरी है कार्रवाई?

सरकार का कहना है कि दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है. इसी वजह से सैंपल फेल होने पर कानूनी और प्रशासनिक दोनों तरह की कार्रवाई की जाती है.

स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में दवा कंपनियों पर निगरानी लगातार जारी रहेगी. जहां भी दवाओं की गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी, वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि आम लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब तक कितने लगे फार्मा उद्योग? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब

TAGGED:

HIMACHAL DRUG SAMPLE FAILED
PHARMA COMPANIES IN HIMACHAL
HIMACHAL HEALTH MINISTER
हिमाचल में दवाओं के सैंपल फेल
HIMACHAL DRUG SAMPLE FAILED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.