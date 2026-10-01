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148 CBSE स्कूलों में बदला शिक्षकों का पहनावा, अब से तय ड्रेस में आएंगे टीचर्स

इन स्कूलों में महिला शिक्षकों साड़ी, कुर्ता-पैंट/प्लाजो और शर्ट-ट्राउजर पहनेंगी. वहीं, पुरुष शिक्षक शर्ट-ट्राउजर के साथ टाई और ब्लेजर, आईडी पहनेंगे.

CBSE स्कूलों में बदला शिक्षकों का पहनावा
CBSE स्कूलों में बदला शिक्षकों का पहनावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 5:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के 148 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए ड्रेस कोड गुरुवार से लागू कर दिया गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए निर्धारित पहनावे को अनिवार्य किया है. ड्रेस कोड का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की पेशेवर पहचान, अनुशासन और संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देना बताया गया है.

ड्रेस कोड तय करते समय शिक्षकों की व्यावसायिक जरूरतों के साथ हिमाचल की मौसम परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है. ड्रेस में हल्का लाइलैक, लाइलैक पर्पल और नेवी ब्लू रंग निर्धारित किए गए हैं. जूते और अन्य निर्धारित एक्सेसरीज के लिए काला रंग रखा गया है.

महिला शिक्षकों के लिए कई विकल्प

महिला शिक्षक ब्लेजर के साथ साड़ी, कुर्ता व कमीज के साथ पैंट, प्लाजो या सलवार पहन सकेंगी. इसके अलावा टाई और ब्लेजर के साथ शर्ट-ट्राउजर का विकल्प भी रखा गया है.

महिला शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड
महिला शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड (ETV Bharat)

पुरुष शिक्षकों के लिए भी ड्रेस तय

पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट, ट्राउजर, टाई और ब्लेजर निर्धारित किया गया है.

पुरुष शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड
पुरुष शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड (ETV Bharat)

आईडी कार्ड और स्कूल का लोगो जरूरी

ड्यूटी के दौरान सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा. ब्लेजर पर संबंधित स्कूल अथवा शिक्षा विभाग का निर्धारित लोगो भी लगाया जाएगा. ड्रेस कोड सरकारी सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षकों के साथ आउटसोर्स आधार पर तैनात शिक्षकों पर भी लागू होगा.

गर्भावस्था और चिकित्सकीय जरूरत में मिलेगी छूट

विभाग ने ड्रेस कोड में मानवीय परिस्थितियों का भी प्रावधान रखा है. चिकित्सकीय आवश्यकता, दिव्यांगता या गर्भावस्था की स्थिति में संस्थान के प्रमुख की अनुमति से निर्धारित ड्रेस में आवश्यक बदलाव या छूट दी जा सकेगी.

अगले सत्र में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी

राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से 100 नए सरकारी सीबीएसई स्कूल शुरू करने की दिशा में काम कर रही है. विभाग के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में करीब 2,000 शिक्षण पद पहले ही भरे जा चुके हैं. शिक्षकों की उपस्थिति और जवाबदेही मजबूत करने के लिए स्कूलों में दिन में तीन बार हाजिरी दर्ज करने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है.

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया, "सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के सम्मान और पुरस्कार की व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी में है. वहीं, आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों के अभिलेखों में उनकी श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जाएगा. हालांकि पात्र परिवारों को मौजूदा नियमों के तहत सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा".

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