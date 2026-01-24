ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी में फंसे 12 टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू, मनाली में सड़क और बिजली बहाली का कार्य जोरो पर

कुल्लू जिले के रघुपुर गढ़ में बर्फबारी के बीच फंसे 12 सैलानी को सुरक्षित निकाला गया.

हिमाचल में बर्फबारी में फंसे 12 टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू
हिमाचल में बर्फबारी में फंसे 12 टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 4:42 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में हुई भारी बर्फबारी के चलते उपमंडल बंजार के रघुपुर गढ़ में फंसे 12 सैलानियों को प्रशासन ने आज दोपहर बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. ऐसे में सभी सैलानियों को बंजार के जीभी लाया गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ठहराया गया है. वहीं, पर्यटन नगरी मनाली में भी बर्फबारी के कारण सड़कों पर फंसे हुए वाहन चालकों और सैलानियों को भी प्रशासन द्वारा खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध के लिए करवाई जा रही है.

इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य के लिए मनाली में सड़क किनारे मेडिकल कैंप लगाया गया है और वहां पर सैलानियों के सेहत की भी जांच की जा रही है. प्रशासन ने सड़क बहाली का कार्य तेज कर दिया गया और शाम तक मनाली सड़क मार्ग को वाहनों के लिए बहाल कर दिया जाएगा. इसके अलावा बिजली तथा पानी की स्कीमों को भी पहल करने की दिशा में प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है.

बर्फबारी नें सड़क पर फंसी पर्यटकों की कारें
बर्फबारी नें सड़क पर फंसी पर्यटकों की कारें (ETV Bharat)
बर्फबारी में फंसे 12 टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू
बर्फबारी में फंसे 12 टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)

कुल्लू प्रशासन को जैसे की जानकारी मिली कि यहां सड़कों पर कई वाहन चालक और सैलानी फंसे हुए हैं तो राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए और राजस्व विभाग के कर्मचारी जूस व खाने-पीने की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचे. ऐसे में जिन-जिन लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी थी, उन्हें भी डॉक्टर के पास स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया है. शनिवार को कुल्लू घाटी में दोपहर बाद मौसम साफ रहा और यहां हल्की धूप पर खिली रही. ऐसे में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

रघुपुर गढ़ में फंसे 12 सैलानियों को प्रशासन ने निकाला
रघुपुर गढ़ में फंसे 12 सैलानियों को प्रशासन ने निकाला (ETV Bharat)
राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने सैलानियों तक पहुंचाया खाने-पीने की चीजें
राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने सैलानियों तक पहुंचाया खाने-पीने की चीजें (ETV Bharat)

डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया, 'जो भी गाड़ी ड्राइवर सड़क किनारे फंसे हुए थे, उन सभी से प्रशासन का संपर्क हुआ है और सभी लोग बेहतर पाए गए हैं. उन्हें खाने-पीने की चीज भी प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जा रही है. नगर परिषद मनाली भी शहर से बर्फ हटाने का काम कर रही है. आज शाम तक कई इलाकों में बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जहां पर अधिक बर्फबारी हुई है, वहां पर बिजली बहाल करने में थोड़ा समय लग सकता है'.

TOURISTS STRANDED IN SNOWFALL
SNOWFALL IN HIMACHAL
KULLU TOURISTS RESCUED
HIMACHAL ROAD CLOSED
HIMACHAL SNOWFALL UPDATE

