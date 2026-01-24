ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी में फंसे 12 टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू, मनाली में सड़क और बिजली बहाली का कार्य जोरो पर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में हुई भारी बर्फबारी के चलते उपमंडल बंजार के रघुपुर गढ़ में फंसे 12 सैलानियों को प्रशासन ने आज दोपहर बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. ऐसे में सभी सैलानियों को बंजार के जीभी लाया गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ठहराया गया है. वहीं, पर्यटन नगरी मनाली में भी बर्फबारी के कारण सड़कों पर फंसे हुए वाहन चालकों और सैलानियों को भी प्रशासन द्वारा खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध के लिए करवाई जा रही है.

इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य के लिए मनाली में सड़क किनारे मेडिकल कैंप लगाया गया है और वहां पर सैलानियों के सेहत की भी जांच की जा रही है. प्रशासन ने सड़क बहाली का कार्य तेज कर दिया गया और शाम तक मनाली सड़क मार्ग को वाहनों के लिए बहाल कर दिया जाएगा. इसके अलावा बिजली तथा पानी की स्कीमों को भी पहल करने की दिशा में प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है.