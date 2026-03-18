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हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी, जानें अब किसके कंधों पर आया अतिरिक्त कार्यभार

हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी ( IANS )

शिमला: देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी के तहत हिमाचल प्रदेश के 12 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है. इन अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं, इनके जाने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक काम प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने विभागों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को सौंप दिया है. चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे अधिकारी चुनाव आयोग की ओर से इन IAS अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में पर्यवेक्षक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है. ये अधिकारी मतदान प्रक्रिया की निगरानी, आचार संहिता के पालन और चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से कराने में अहम भूमिका निभाएंगे. हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी (NOTIFICATION) किन-किन अधिकारियों की लगी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारियों में प्रियंका बासू इंगिटी, रितेश चौहान, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीना, राघव शर्मा, आदित्य नेगी, कमल कांत सारोच, नीरज कुमार, डॉ. निपुन जिंदल, रोहित जमवाल, डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा और राम कुमार गौतम शामिल हैं.