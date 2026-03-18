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हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी, जानें अब किसके कंधों पर आया अतिरिक्त कार्यभार

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सभी अतिरिक्त जिम्मेदारियां अस्थायी रूप से दी गई हैं.

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हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:52 PM IST

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शिमला: देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी के तहत हिमाचल प्रदेश के 12 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है. इन अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं, इनके जाने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक काम प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने विभागों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को सौंप दिया है.

चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे अधिकारी

चुनाव आयोग की ओर से इन IAS अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में पर्यवेक्षक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है. ये अधिकारी मतदान प्रक्रिया की निगरानी, आचार संहिता के पालन और चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से कराने में अहम भूमिका निभाएंगे.

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हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी (NOTIFICATION)

किन-किन अधिकारियों की लगी ड्यूटी

चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारियों में प्रियंका बासू इंगिटी, रितेश चौहान, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीना, राघव शर्मा, आदित्य नेगी, कमल कांत सारोच, नीरज कुमार, डॉ. निपुन जिंदल, रोहित जमवाल, डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा और राम कुमार गौतम शामिल हैं.

सरकार ने की वैकल्पिक व्यवस्था

इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में विभागों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर विभिन्न विभागों का अतिरिक्त प्रभार अन्य IAS अधिकारियों को सौंपा गया है.

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हिमाचल के 12 IAS की लगी चुनाव ड्यूटी (NOTIFICATION)

किसे मिला कौन सा अतिरिक्त जिम्मा?

ए. शैनामोल को कई अहम विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसमें श्रम एवं रोजगार, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी और युवा सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा आशीष सिंहमार को पशुपालन विभाग, डी.सी. नेगी को परिवहन, आबिद हुसैन सादिक को ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया गया है. तोरुल एस. रवीश को डिजिटल टेक्नोलॉजी और HRTC, विजय कुमार को युवा सेवाएं, शिवम प्रताप सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सुनील शर्मा को स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांशु सिंगल को हिम ऊर्जा व खाद्य आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

प्रशासन पर नहीं पड़ेगा असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सभी अतिरिक्त जिम्मेदारियां अस्थायी रूप से दी गई हैं. जैसे ही चुनाव ड्यूटी पर गए अधिकारी वापस लौटेंगे, वे अपने-अपने विभागों का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी विभाग पहले की तरह सुचारु रूप से चलते रहेंगे.

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