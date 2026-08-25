हिमाचल में एक हफ्ते में 110 मीट्रिक टन मछली की पकड़, पिछले साल की तुलना में 46.67% बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश में बैन हटने के बाद से पांच प्रमुख जलाशयों से एक सप्ताह में ही 110 मीट्रिक टन मछली पकड़ी गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 5:34 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल में दो माह के मौसमी मत्स्य आखेट प्रतिबंध के बाद प्रदेश के प्रमुख जलाशयों में मछलियों की उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 15 अगस्त को प्रतिबंध हटने के बाद महज एक सप्ताह में पांच प्रमुख जलाशयों से 110 मीट्रिक टन से ज्यादा मछली की पकड़ दर्ज हुई है. पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा करीब 75 मीट्रिक टन था. इस साल शुरुआती सप्ताह में मत्स्य पकड़ में 35 मीट्रिक टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 46.67 प्रतिशत से ज्यादा है. ये जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक ओम कांत ठाकुर ने दी है.
पहले दिन 46 मीट्रिक टन मछली की पकड़
ओम कांत ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंध हटने के पहले ही दिन लगभग 46 मीट्रिक टन मछली की पकड़ दर्ज की गई. इसके बाद भी पूरे शुरुआती सप्ताह में मत्स्य पकड़ का स्तर उत्साहजनक बना रहा, जो प्रदेश के जलाशयों में मछली की अच्छी उपलब्धता को दर्शाता है. प्रतिबंध हटने के बाद पहले सप्ताह में 110 मीट्रिक टन से ज्यादा मत्स्य पकड़ का दर्ज होना प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य संसाधनों की अच्छी उपलब्धता का सकारात्मक संकेत है.
23 अगस्त तक के जलाशय-वार आंकड़े
- पोंग डैम में लगभग 51 मीट्रिक टन मछली की पकड़ दर्ज की गई.
- गोविंद सागर में 50 मीट्रिक टन से ज्यादा मछली पकड़ी गई.
- रंजीत सागर में करीब 7.5 मीट्रिक टन मछली की पकड़ दर्ज की गई.
- चमेरा एवं कोल डैम में संयुक्त रूप से करीब 1 मीट्रिक टन मत्स्य पकड़ दर्ज हुई.
प्रजाति-वार मत्स्य पकड़ आंकड़ा
- सिंघाड़ा- करीब 35 मीट्रिक टन
- सिल्वर कार्प- करीब 34 मीट्रिक टन
- रोहू- 12 मीट्रिक टन
- कॉमन कार्प- करीब 10 मीट्रिक टन
- मिरर कार्प एवं महाशीर संयुक्त रूप से- करीब 5 मीट्रिक टन
- कतला- 4 मीट्रिक टन से ज्यादा
- मृगल- 2 मीट्रिक टन से ज्यादा
- कलबासु- करीब 1.5 मीट्रिक टन
- अन्य प्रजातियां- करीब 3 मीट्रिक टन
"हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए इस साल करीब एक करोड़ मत्स्य बीज डाले गए हैं. इसके साथ ही मत्स्य संसाधनों की अतिरिक्त एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की गई है, जिससे मछलियों की उपलब्धता और मत्स्य आखेट गतिविधियों पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित हुई है." - ओम कांत ठाकुर, निदेशक, मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश
अनुकूल जलस्तर बना मददगार
निदेशक ओम कांत ठाकुर ने बताया कि इस साल जलाशयों के जलस्तर में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अनुकूल जलस्तर के कारण मछलियों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनीं, जिससे जलाशयों में मत्स्य संसाधनों की डेंसिटी और उपलब्धता बढ़ने में मदद मिली. इसके साथ ही विभाग ने रिपोर्टिंग सिस्टम को भी अपडेट एवं ज्यादा प्रभावी बनाया है. लैंडिंग सेंटरों से प्राप्त आंकड़ों को ऑनलाइन एक्सेल आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिसके जरिए प्रतिदिन जलाशय-वार एवं प्रजाति-वार मत्स्य पकड़ का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है.
मत्स्य पकड़ बढ़ोतरी के प्रमुख कारक
मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक ओम कांत ठाकुर ने बताया कि बेहतर जलस्तर, करीब एक करोड़ मत्स्य बीज का संचयन, प्रभावी मॉनिटरिंग और अपडेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम इस साल प्रतिबंध समाप्त होने के बाद शुरुआती सप्ताह में बड़ी मात्रा में मत्स्य पकड़ दर्ज होने के प्रमुख सकारात्मक कारकों में शामिल हैं. विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी जलाशयों में मत्स्य संसाधनों, मत्स्य पकड़ और उपलब्ध आंकड़ों की लगातार निगरानी की जाएगी.