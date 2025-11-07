हिमाचल के इस जिले को मिले इतने केंद्रीय मुख्य शिक्षक, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
हिमाचल में कई मुख्य शिक्षकों को मिला प्रमोशन का तोहफा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 3:51 PM IST
नाहन: शिक्षा विभाग ने जिला सिरमौर में 11 मुख्य शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा देते हुए केंद्रीय मुख्य शिक्षक बनाया है. जिला सिरमौर के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने संबंधित केंद्रीय मुख्य शिक्षकों की विभिन्न स्कूलों में तैनाती के लिखित आदेश भी जारी कर दिए है. जानकारी के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सिरमौर के जिला अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी की मांग और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों के बाद संबंधित शिक्षकों को यह पदोन्नति दी गई है.
जिला सिरमौर के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने बताया, 'पदोन्नत किए गए सभी 11 केंद्रीय मुख्य शिक्षकों की जिला के विभिन्न स्कूलों में तैनाती कर दी गई है, जिन्हें निर्धारित समय में ज्वॉइनिंग के आदेश दिए गए हैं'.
आदेशों के मुताबिक शिक्षा खंड संगड़ाह के तहत राजकीय प्राथमिक स्कूल अरट में तैनात मुख्य शिक्षक अमरा देवी को शिलाई ब्लॉक के राजकीय केंद्रीय प्राइमरी स्कूल नैनीधार में केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद पर तैनात किया गया है. राजगढ़ के कुफ्फरधार स्कूल में तैनात सुदर्शन चौहान को शिलाई की शिरी क्यारी स्कूल, राजगढ़ के ठोड़ निवाड़ स्कूल के सुरेश कुमार को पदोन्नत कर बकरास ब्लॉक के अंतर्गत कोटा पाब स्कूल में तैनाती दी गई है.
इसी प्रकार पांवटा साहिब ब्लॉक के मुगलावाला-करतारपुर स्कूल के बुटीनाथ को शिलाई के बेल्ला स्कूल, संगड़ाह के मंडवाच में तैनात दलीप सिंह को बकरास के बाम्बील स्कूल में केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद पर भेजा गया है. इसके अतिरिक्त नाहन ब्लॉक के खजुरना में तैनात तपेंद्र सिंह को शिलाई के दाया स्कूल, ददाहू के छोऊ भोगर स्कूल के नारायण सिंह को संगड़ाह के घाटों, राजगढ़ के सैर जगास स्कूल में तैनात हंसराज को बकरास के गुंडाहं में केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद पर भेजा गया है.
इसके अलावा नौहराधार के बांदल स्कूल में तैनात भारत सिंह को कफोटा के बाइला गुजोन, सुरला ब्लॉक के जंगलाभूड स्कूल में तैनात शमशेर सिंह को बकरास के दिगवा-1 स्कूल और नाहन ब्लॉक के भलगों स्कूल के महीपाल को बकरास के मिल्ला स्कूल में केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद पर भेजा गया है.
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षक नवनीतम दिशा निर्देशों के अनुसार नई पोस्टिंग वाली जगह पर अपने कर्तव्यों को शामिल करेंगे. यानी यदि दूरी 30 किलोमीटर से कम या अधिक है, तो 1 दिन के भीतर और यदि दूरी 30 किलोमीटर से अधिक है, तो कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर और संबंधित बीईईओ के माध्यम से रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में जमा करें.
ऐसा न करने पर केंद्रीय मुख्य शिक्षक के रूप में पदोन्नति स्वचालित रूप से वापस ले ली जाएगी और संबंधित शिक्षक को एक वर्ष के लिए या अगली डीपीसी तक, जो भी बाद में हो, तक रोक दिया जाएगा और पैनल में अगले योग्य उम्मीदवारों को केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद के लिए विचार किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में शामिल होने के लिए कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा.
