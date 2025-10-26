ETV Bharat / state

हिमाचल में PWD के 100 कार्यालय आए ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर, CM ने कही ये बड़ी बात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियन्ता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय और इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई-ऑफिस के माध्यम से हो रहा है. विभाग में आंतरिक संचार भी अब आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से हो रहा है, जिससे कार्य में गति आई है. इस डिजिटल परिवर्तन से तय समय सीमा के भीतर और पूर्ण पारदर्शिता से फाइलों का संचालन, किसी भी स्तर पर लंबित फाइलों की वास्तविक समय पर दृश्यता और आधिकारिक अभिलेखों की आसान निगरानी और पुनर्प्राप्ति तय हुई है."

शिमला: हिमाचल राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप, लोक निर्माण विभाग के 100 कार्यालयों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग की सराहना की है. उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यालयों में ई-ऑफिस आरम्भ करने में लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को सराहा है.

CM सुक्खू ने कहा कि, "एक ओर जहां डिजिटलीकरण आमतौर पर शीर्ष स्तर पर आसान और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक चुनौतीपूर्ण होता है. वहीं, लोक निर्माण विभाग ने अधिशासी अभियन्ता स्तर तक ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है. यह कदम सरकार के जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है."

तय समय में हासिल किया डिजिटल बनाने का लक्ष्य

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, यह डिजिटल परिवर्तन विभाग को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ही विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर विभाग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य हासिल किया है.

इन कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से काम

वहीं, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि, "कुल 100 कार्यालयों ने ई-ऑफिस पर काम करना शुरू कर दिया है. इसमें प्रमुख अभियंता स्तर का एक कार्यालय, 5 मुख्य अभियंता (जोन) कार्यालय, अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व वाले 19 वृत्त कार्यालय और कार्यकारी अभियंताओं के नेतृत्व वाले 58 मंडल स्तर के कार्यालय शामिल हैं. विद्युत अनुभाग के अंतर्गत दो वृत्त कार्यालय और पांच मंडल स्तर के कार्यालय ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं. यांत्रिक अनुभाग के अंतर्गत दो वृत्त कार्यालय और चार मंडलीय कार्यालय अब डिजिटल हो गए हैं. इसके अलावा शिमला स्थित मुख्य वास्तुकार कार्यालय, मंडी और धर्मशाला स्थित वास्तुकार कार्यालय और एक बागवानी मंडल भी ई-ऑफिस पर काम कर रहे हैं."

ये भी पढ़ें: लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद: ब्रिटिश काल से जुड़ी है इसकी पहचान की कहानी

ये भी पढ़ें: पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में घूमने निकली युवती, पैर में पहने जूतों से टैक्सी चालकों ने पकड़ लिया