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राज्यस्तरीय नलवाड़ी पशु मेले का हुआ शुभारंभ, पहली बार होगा बनारस की तर्ज पर होगी महाआरती

बिलासपुर में 7 दिवसीय राज्यस्तरीय नलवाड़ी पशु मेले का शुभारंभ हुआ.

मंत्री राजेश धर्माणी ने किया राज्यस्तरीय नलवाड़ी पशु मेले का शुभारंभ
मंत्री राजेश धर्माणी ने किया राज्यस्तरीय नलवाड़ी पशु मेले का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 5:32 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम मेलों में शुमार बिलासपुर का राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेले का आज से शुभारंभ हो गया. इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नलवाड़ी मेले में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की. इस बार राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला 17 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित होगा.

मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'हर वर्ष की भांति इस साल भी राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और यह जन-जन का मेला आपसी मेल मिलाप व भाईचारे को बढ़ाने वाला मेला साबित होगा'.

राज्यस्तरीय नलवाड़ी पशु मेला

नलवाड़ी मेले का शुभारंभ लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना एवं शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बिलासपुर शहर के लोगों ने बढ़चढ़ भाग लिया. यह शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से चलकर लूहनू मेला स्थल तक पहुंची जहां, मंत्री राजेश धर्माणी ने खूंटा गाड़ने के बाद बैल पूजन किया और नलवाड़ी मेला झंडा रोहण कर मेले की शुरुआत की. इस दौरान मेले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई. जिसका मंत्री राजेश धर्माणी ने निरीक्षण किया. इस मौके पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे.

सीएम सुखविंदर करेंगे मेले का समापन

गौरतलब है की सात दिनों तक चलने वाला राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेले का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन करेंगे. वहीं, इस बार मेले के दौरान कहलूर लोकोत्सव, राष्ट्र स्तरीय छिंज प्रतियोगिता, नाट्य उत्सव, वॉइस ऑफ बिलासपुर, साहित्य उत्सव, पशु मेला, खेलकूद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक संध्याएं आकर्षण का केंद्र रहेगी.

पहली बार होगा बनारस तर्ज पर होगी महाआरती

गौरतलब है कि नलवाड़ी मेले में पहली बार बनारस महाआरती की तर्ज पर आज शाम 5 बजे सतलुज महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा.

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