हिम MSME फेस्ट 2026: शॉल ने दिलाई हिमाचल को वैश्विक पहचान, बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
हिम MSME फेस्ट 2026 के दौरान हिमाचली शॉल की प्रदर्शनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में MSME फेस्ट 2026 की शुरुआत हो गई है. इस तीन दिवसीय महोत्सव में देशभर से लघु उद्योग, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े उद्यमी एक मंच पर जुटे हैं. फेस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 4003 हाथ से बुनी हिमाचली शॉल की विशाल प्रदर्शनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है.
CM सुक्खू ने किया शुभारंभ
शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के गेराज मैदान में हिम MSME फेस्ट 2026 का औपचारिक शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के छोटे उद्योगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार MSME सेक्टर के लिए इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है, जिससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी.
4003 हिमाचली शॉल की ऐतिहासिक प्रदर्शनी
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फेस्ट में 4003 हाथ से बुनी गई हिमाचली शॉल प्रदर्शनी के लिए लगाई गई हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी हस्तनिर्मित शॉल प्रदर्शनी के रूप में मान्यता दी है. उन्होंने उद्योग विभाग और इससे जुड़े बुनकरों व स्वयं सहायता समूहों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी.
परंपरा से वैश्विक पहचान तक का सफर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचली टोपी और शॉल आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहचान बना रही हैं. ये शॉल प्रदेश के छोटे उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों की मेहनत का परिणाम हैं. सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिगत सहयोग और मंच प्रदान कर रही है.
बुनकरों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
उद्योग विभाग की जॉइंट डायरेक्टर अंशुल धीमान ने बताया कि यह प्रदर्शनी हिमाचल के बुनकरों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी. उन्होंने कहा कि यहां प्रदर्शित कुछ शॉल को तैयार करने में 40 से 45 दिन तक का समय लगता है, जो बुनकरों की मेहनत और कारीगरी को दर्शाता है.
एक जिला एक उत्पाद
हिम MSME फेस्ट 2026 में ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के तहत हिमाचल के सभी 12 जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है. गेराज मैदान में हस्तकला, हथकरघा, चित्रकला और लघु उद्योगों से जुड़े उत्पादों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी हस्तशिल्प उद्यमी शिमला पहुंचे हैं.
संगीत और संस्कृति का संगम
फेस्ट को और आकर्षक बनाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. 3 और 4 जनवरी को रिज मैदान और राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में सांस्कृतिक संध्याएं होंगी. 3 जनवरी को प्रसिद्ध पंजाबी गायक गैरी संधू की प्रस्तुति होगी, वहीं पहाड़ी गीतकार और गजल गायक भी कार्यक्रम में रंग भरेंगे.
