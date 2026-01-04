ETV Bharat / state

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026: पहाड़ी काफ्तान की भारी डिमांड, पपीते की मिठाई ने जीता पर्यटकों का दिल

शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित तीन दिवसीय 'हिम एमएसएमई फेस्ट 2026' ने दूसरे दिन नया जोश और नई पहचान हासिल की. पहले दिन 4,000 से अधिक हाथ से बुनी हिमाचली शॉल की प्रदर्शनी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, रविवार को मेले में जनसैलाब उमड़ पड़ा. कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आए पर्यटकों ने बड़ी संख्या में फेस्ट में शिरकत की और हिमाचल की कला, संस्कृति और स्वाद का आनंद लिया. हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 (ETV BHARAT) रिज मैदान पर उमड़ी भीड़ हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दूसरे दिन रिज मैदान पूरी तरह लोगों से भरा नजर आया. दोपहर से ही स्टॉलों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं. हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान और स्थानीय उत्पादों को देखने के लिए हर उम्र के लोग उत्साहित नजर आए. प्रशासन और उद्योग विभाग की ओर से की गई व्यवस्थाएं भी लोगों को काफी पसंद आईं. पहाड़ी काफ्तान बना नया फैशन स्टेटमेंट इस बार मेले में हिमाचली हस्तशिल्प के साथ-साथ पारंपरिक पहनावे का नया रूप भी देखने को मिला. ‘पहाड़ी काफ्तान’ फेस्ट का सबसे बड़ा फैशन आकर्षण बनकर उभरा. कुल्लू और किन्नौर की पारंपरिक पट्टियों से तैयार किए गए ये काफ्तान आधुनिक डिजाइन और लोक कला का बेहतरीन संगम हैं. खासकर महिला पर्यटकों में इनकी जबरदस्त मांग देखने को मिली. पहाड़ी काफ्तान बना नया फैशन स्टेटमेंट (ETV BHARAT) पर्यटकों को खूब भाया कुल्लू पट्टी का अंदाज दिल्ली से आए एक पर्यटक ने बताया कि उन्होंने पहले कुल्लू की शॉल और टोपी तो देखी थीं, लेकिन कुल्लू पट्टी से बने काफ्तान पहली बार देखे हैं. उनके अनुसार ये काफ्तान न केवल गर्म हैं बल्कि दिखने में भी बेहद आकर्षक और स्टाइलिश हैं. कारीगरों ने बताया कि दूसरे दिन दोपहर तक ही कई स्टॉलों पर काफ्तानों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था.