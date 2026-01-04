ETV Bharat / state

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026: पहाड़ी काफ्तान की भारी डिमांड, पपीते की मिठाई ने जीता पर्यटकों का दिल

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में पर्यटकों को कुल्लू पट्टी खूब पसंद आई. इसके साथ ही पपीते की मिठाई ने भी पर्यटकों का दिल जीता.

Him MSME Fest 2026
हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 9:11 PM IST

4 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित तीन दिवसीय 'हिम एमएसएमई फेस्ट 2026' ने दूसरे दिन नया जोश और नई पहचान हासिल की. पहले दिन 4,000 से अधिक हाथ से बुनी हिमाचली शॉल की प्रदर्शनी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, रविवार को मेले में जनसैलाब उमड़ पड़ा. कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आए पर्यटकों ने बड़ी संख्या में फेस्ट में शिरकत की और हिमाचल की कला, संस्कृति और स्वाद का आनंद लिया.

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 (ETV BHARAT)

रिज मैदान पर उमड़ी भीड़

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दूसरे दिन रिज मैदान पूरी तरह लोगों से भरा नजर आया. दोपहर से ही स्टॉलों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं. हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान और स्थानीय उत्पादों को देखने के लिए हर उम्र के लोग उत्साहित नजर आए. प्रशासन और उद्योग विभाग की ओर से की गई व्यवस्थाएं भी लोगों को काफी पसंद आईं.

पहाड़ी काफ्तान बना नया फैशन स्टेटमेंट

इस बार मेले में हिमाचली हस्तशिल्प के साथ-साथ पारंपरिक पहनावे का नया रूप भी देखने को मिला. ‘पहाड़ी काफ्तान’ फेस्ट का सबसे बड़ा फैशन आकर्षण बनकर उभरा. कुल्लू और किन्नौर की पारंपरिक पट्टियों से तैयार किए गए ये काफ्तान आधुनिक डिजाइन और लोक कला का बेहतरीन संगम हैं. खासकर महिला पर्यटकों में इनकी जबरदस्त मांग देखने को मिली.

Pahadi kaftan
पहाड़ी काफ्तान बना नया फैशन स्टेटमेंट (ETV BHARAT)

पर्यटकों को खूब भाया कुल्लू पट्टी का अंदाज

दिल्ली से आए एक पर्यटक ने बताया कि उन्होंने पहले कुल्लू की शॉल और टोपी तो देखी थीं, लेकिन कुल्लू पट्टी से बने काफ्तान पहली बार देखे हैं. उनके अनुसार ये काफ्तान न केवल गर्म हैं बल्कि दिखने में भी बेहद आकर्षक और स्टाइलिश हैं. कारीगरों ने बताया कि दूसरे दिन दोपहर तक ही कई स्टॉलों पर काफ्तानों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था.

फूड कोर्ट में छाया पहाड़ी स्वाद

फेस्ट का फूड कोर्ट भी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहा. सिड्डू, मक्की की रोटी और पहाड़ी दालों के साथ-साथ एक अनोखी मिठाई ने सबका ध्यान खींचा. यह मिठाई थी ‘पपीते की पारंपरिक मिठाई’, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से आए स्वयं सहायता समूह पारंपरिक तरीके से तैयार कर रहे हैं.

Him MSME Fest 2026
पपीते की मिठाई ने जीता पर्यटकों का दिल (ETV BHARAT)

चूल्हे पर बनी पपीते की अनोखी मिठाई

पपीते की इस मिठाई की खास बात इसका पारंपरिक तरीका है. अधपके पपीते को कद्दूकस कर मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच में शुद्ध देसी घी में पकाया जाता है. इसमें बाहर से पानी नहीं मिलाया जाता, बल्कि पपीते का अपना रस ही इसे पकाने का काम करता है. घंटों की मेहनत के बाद इसमें चीनी, मावा और मेवे मिलाए जाते हैं. चूल्हे की आंच का हल्का धुंआ इस मिठाई को एक खास खुशबू और स्वाद देता है.

स्वयं सहायता समूहों को मिला नया बाजार

इस फेस्ट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से आए स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का मौका मिला है. कारीगरों और महिला समूहों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें न केवल आमदनी का साधन मिलता है, बल्कि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिलती है.

Him MSME Fest 2026
पर्यटकों को खूब भाया कुल्लू पट्टी का अंदाज (ETV BHARAT)

वोकल फॉर लोकल को मिली मजबूती

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 हिमाचल की ‘वोकल फॉर लोकल’ मुहिम को भी मजबूती दे रहा है. यह फेस्ट केवल व्यापार का मंच नहीं, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने का जरिया भी बन रहा है.

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का दूसरा दिन पूरी तरह हिमाचल की कला, संस्कृति और खान-पान के नाम रहा. यह फेस्ट स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है. तीन दिवसीय इस आयोजन का समापन 5 जनवरी को होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा.

