ETV Bharat / state

हिम MSME फेस्ट 2026: व्यापार केंद्र बना शिमला, 3 दिन में 20 लाख से ज्यादा का कारोबार

हिम MSME फेस्ट 2026 में हिमाचल प्रदेश के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने का काम किया गया.

Him MSME Fest 2026
शिमला में लघु और सूक्ष्म उद्योग महोत्सव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित हिम MSME फेस्ट 2026, स्थानीय उत्पादों के लिए व्यापार का बेहतर माध्यम बना है. 3 से 5 जनवरी तक आयोजित किए गए लघु और सूक्ष्म उद्योग महोत्सव में प्रदर्शनियों से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अच्छी खरीदारी देखने को मिली है. राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित प्रदर्शनियों से तीन दिनों में 20 लाख रुपए से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया है. इसके कारण प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) उद्योगों को आगे बढ़ने का नया अवसर मिला.

50 से ज्यादा स्टॉल्स ने किया लाखों का कारोबार

राजधानी शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 के आयोजन में मुख्य रूप से स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. ऐतिहासिक रिज मैदान पर 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए. इसमें पहली बार फैक्ट्री आउटलेट स्टॉल्स को विशेष रूप से शामिल किया गया. इन स्टॉल्स के जरिए उपभोक्ताओं को नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के उत्पाद सीधे फैक्ट्री दरों पर उपलब्ध हुए. हैंडमेड उत्पाद बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध करवाए गए. ऐसे में ये पहल स्थानीय उद्यमियों को अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का माध्यम भी बनी है.

Him MSME Fest 2026
व्यापार केंद्र बना शिमला (ETV Bharat)

स्थानीय उत्पादों की हुई ग्लोबल बिक्री

हिम MSME महोत्सव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन की प्रदर्शनियां लगाई गई थी. इसमें हैंडलूम, लेदर उत्पाद, खाद्य सामग्री, वुड प्रोडक्ट्स और हस्तकला जैसी कई श्रेणियों के स्टॉल लगाए गए. इन स्टॉल्स पर देश-विदेश से आए पर्यटकों ने जमकर खरीदारी की है. जिससे हिमाचल प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान और नया बाजार मिला. ‘लोकल से ग्लोबल’ की अवधारणा को साकार करते हुए इस आयोजन ने स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और उत्पादकों को सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाया है.

Him MSME Fest 2026
हिम MSME फेस्ट 2026 (ETV Bharat)

'स्थानीय उत्पादों को सशक्त बाजार और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कार्यक्रम'

हिमाचल प्रदेश के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने की इस पहल को स्थानीय और पर्यटक उपभोक्ताओं का भी खुला समर्थन मिला है. तीन दिनों में स्थानीय उत्पादों की बड़ी बिक्री इस बात की तस्दीक करती है. इस मौके पर उद्योग विभाग के निदेशक डॉ. यूनुस ने आयोजन से जुड़े सभी उद्यमियों, सहभागियों और अधिकारियों को हिम एमएसएमई फेस्ट–2026 की शानदार सफलता पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को सशक्त बाजार मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति, रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास को भी नई दिशा मिलती है.

ये भी पढ़ें: शिमला के रिज पर रेशम का 'लाइव' जादू: कोकून से धागा और 1500 धागों वाली किन्नौरी शॉल का अद्भुत सफर

ये भी पढ़ें: हिमाचली विरासत की चमक: महाभारत के डिजाइन वाली शॉल ने खींचा सबका ध्यान, पारंपरिक लोइया भी खूब भाया

ये भी पढ़ें: हिम एमएसएमई फेस्ट 2026: पहाड़ी काफ्तान की भारी डिमांड, पपीते की मिठाई ने जीता पर्यटकों का दिल

TAGGED:

HIM MSME FEST 2026
SHIMLA BECOMES TRADING HUB
TRADING HUB FOR LOCAL PRODUCTS
हिम MSME फेस्ट 2026
SMALL AND MICRO INDUSTRIES FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.