हिम MSME फेस्ट 2026: 'एक जिला एक उत्पाद' को मिला बूस्ट, 25.29 करोड़ के LOI पर हुए हस्ताक्षर

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित MSME फेस्ट 2026 राज्य के स्थानीय उत्पादों को डिजिटल बाज़ार तक पहुंचाने का माध्यम बना. 3 से 5 जनवरी 2026 तक शिमला में आयोजित इस महोत्सव में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम के तहत रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम से हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किया गया.

25.29 करोड़ के LOI पर हस्ताक्षर

भारत सरकार की प्रमुख योजना ODOP के अंतर्गत कार्यक्रम में सभी 12 जिलों के ODOP स्टॉल लगाए गए. इन स्टॉल्स में लगे उत्पादों से शिमला में पूरे प्रदेश की झलक देखने को मिली. केंद्र की फ्लैगशिप योजना के तहत राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर से 12 जिलों के 12 विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है. उद्योग विभाग की ओर से हर जिले से एक उत्पाद का चयन कर उसकी ब्रांडिंग से लेकर बाजार की चुनौतियों पर निरंतर कम किया जा रहा है. इसी कड़ी में रिवर्स बायर- सेलर मीट के आयोजन से सभी जिलों के चयनित उत्पादों को बढ़वा देने का प्रयास किया गया. उद्योग विभाग की ओर से 10 ओडीओपी उत्पादों के लिए कुल 25.29 करोड़ के LOI लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर भी किए गए. LOI किसी उत्पाद के व्यापार के लिए शुरुआती समझौता पत्र होता है. हस्ताक्षर करने के बाद आमतौर पर अंतिम शर्तों पर बातचीत शुरू होती है.

शिमला में दिखे सभी 12 जिलों के खास उत्पाद

वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत शिमला में सभी 12 जिलों से चयनित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई. इसके साथ ही इन उत्पादों के विकास के लिए निवेशकों के साथ भी विमर्श किया गया. निवेशकों की ओर से 10 ओडीओपी उत्पादों के LOI पर भी हस्ताक्षर किए गए. इनमें चंबा जिला से चंबा रुमाल, लाहौल-स्पीति से सी-बकथॉर्न के उप-उत्पाद और कांगड़ा जिले की कांगड़ा चाय व कांगड़ा पेंटिंग पर निवेशकों LOI साइन किए. इसके अलावा किन्नौर जिला से ऊनी शॉल, सिरमौर जिला से जिंजर - गार्लिक पेस्ट, किन्नौर जिला से चुल्ली ऑयल और कुल्लू जिला से कुल्लू हैंडलूम उत्पादों पर भी निवेशकों ने रुचि दिखाई है.

ब्रांडिंग और वैल्यू चेन को मिलेगी मजबूती