3 दिन पर्यटन नगरी में झूमेंगे उद्योग क्षेत्र के दिग्गज, शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 का होगा आयोजन

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पर्यटन नगरी शिमला में नए साल की शुरुआत के साथ ही उद्यमियों के स्वागत के लिए भी तैयार हो रही है. राजधानी शिमला में 3 जनवरी से राज्य सरकार का उद्योग विभाग हिम MSME फेस्ट 2026 का आयोजन करने जा रहा है. तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के एंटरप्रेन्योर और स्थापित उद्यमियों को नया मंच मिलेगा. इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार का लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर को बढ़ावा देने का उद्देश्य है.

3 से 5 जनवरी 2026 तक हिम MSME फेस्ट 2026 का आयोजन

अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर शिमला में 3 से 5 जनवरी तक MSME सेक्टर से जुड़े उद्यमियों का कुंभ लगने वाला है. राज्य सरकार की ओर से इसको लेकर तैयारियां की जा रही है. हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. 3 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी शुरुआत करेंगे. हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर डी नजीम ने इस कार्यक्रम को राज्य के MSME सेक्टर के लिए मिल का पत्थर बताया.