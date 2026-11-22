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'हम नहीं देंगे अपनी जमीन', सुक्खू सरकार के महत्वाकांक्षी हिम चंडीगढ़ प्रोजेक्ट पर बवाल, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

हिम चंडीगढ़ प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर भड़के किसान ( ETV BHARAT )

बद्दी: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित 'हिम चंडीगढ़ टाउनशिप' परियोजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. रविवार को क्षेत्र की 13-14 पंचायतों के किसानों ने एकजुट होकर साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी और निजी जमीन इस परियोजना के लिए नहीं देंगे. किसानों ने 23 अक्टूबर 2026 को हिमुडा की ओर से जारी अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पहले केवल सरकारी जमीन के इस्तेमाल का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब निजी मलकीयती भूमि को भी अधिग्रहण के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे किसानों के सामने अपनी जमीन खोने का खतरा पैदा हो गया है.

किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि अधिकारियों ने सरकार के सामने जमीनी स्थिति और ग्रामीणों की आपत्तियों को सही तरीके से नहीं रखा, जिससे यह भ्रम और विवाद की स्थिति बनी है.