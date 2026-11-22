'हम नहीं देंगे अपनी जमीन', सुक्खू सरकार के महत्वाकांक्षी हिम चंडीगढ़ प्रोजेक्ट पर बवाल, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
सुक्खू सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस टाउनशिप की घोषणा की थी. अब किसान इसका विरोध कर रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:50 PM IST
बद्दी: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित 'हिम चंडीगढ़ टाउनशिप' परियोजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. रविवार को क्षेत्र की 13-14 पंचायतों के किसानों ने एकजुट होकर साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी और निजी जमीन इस परियोजना के लिए नहीं देंगे. किसानों ने 23 अक्टूबर 2026 को हिमुडा की ओर से जारी अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पहले केवल सरकारी जमीन के इस्तेमाल का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब निजी मलकीयती भूमि को भी अधिग्रहण के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे किसानों के सामने अपनी जमीन खोने का खतरा पैदा हो गया है.
किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि अधिकारियों ने सरकार के सामने जमीनी स्थिति और ग्रामीणों की आपत्तियों को सही तरीके से नहीं रखा, जिससे यह भ्रम और विवाद की स्थिति बनी है.
'पहले सरकारी जमीन लेने का दिया था भरोसा'
किसान संघर्ष समिति के प्रधान भाग सिंह कुंडलस ने कहा कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में किसानों की निजी जमीन को भी परियोजना के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है. इससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं. इसी मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी ने फैसला लिया कि अपनी निजी जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर परियोजना रद्द करने और लोगों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं करने की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों को पहले भरोसा दिया गया था कि हिम चंडीगढ़ परियोजना के लिए केवल सरकारी जमीन ली जाएगी, लेकिन अब अधिसूचना में निजी भूमि का मामला सामने आया है. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा. यदि सुनवाई नहीं हुई तो किसान प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे.
'छोटे किसानों के पास सिर्फ 2-4 बीघा जमीन'
पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि बद्दी क्षेत्र में कई छोटे किसान हैं, जिनके पास महज दो से चार बीघा जमीन है. उन्होंने कहा कि पहले सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि टाउनशिप के लिए केवल शामलात भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब करीब आठ हजार बीघा से अधिक निजी मलकीयती जमीन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. इन जमीनों पर किसानों के मकान भी बने हैं और वे खेती भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी के घर और जमीन को लेकर ऐसी स्थिति पैदा करना उचित नहीं है. किसान अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे.
'सुनवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे किसान'
समाजसेवी हंसराज ने भी किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उन्हें सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए और इस मामले में ग्रामीणों की आवाज सुनी जानी जरूरी है.
राज्यपाल और सीएम सुक्खू को ज्ञापन सौंपेंगे किसान
बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 नवंबर को राज्यपाल और 30 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा जाएगा. किसानों की मांग है कि हिम चंडीगढ़ परियोजना से निजी भूमि को बाहर रखा जाए और इससे जुड़ी अधिसूचना रद्द की जाए. बैठक में आंदोलन को गैर-राजनीतिक रखने और सभी दलों से जुड़े किसानों को एक मंच पर लाने का भी फैसला लिया गया. किसानों ने कहा कि मांगों की अनदेखी होने पर महिलाएं भी आंदोलन में शामिल होंगी. धरना-प्रदर्शन के साथ कानूनी लड़ाई का विकल्प भी खुला रखा जाएगा.
क्या है हिमचंडीगढ़ प्रोजेक्ट?
हिम चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित एक आधुनिक टाउनशिप है, जिसे सोलन जिले के बद्दी के शीतलपुर क्षेत्र में चंडीगढ़ के नजदीक विकसित करने की योजना है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस टाउनशिप की घोषणा की थी. बजट में हिम चंडीगढ़ के साथ सिरमौर में हिम पंचकूला टाउनशिप और धौलाधार क्षेत्र में कांगड़ा वैली टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था. प्रत्येक टाउनशिप को करीब 10 हजार बीघा भूमि पर विकसित करने की योजना है. सरकार का कहना है कि इन नए शहरों से बड़े शहरों पर दबाव कम होगा, नए विकास केंद्र बनेंगे और पर्यटन, निवेश तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
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