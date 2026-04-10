HRTC में निशुल्क सफर के लिए पुलिसकर्मियों को करना होगा ये काम, वरना देना पड़ेगा पूरा किराया
हिमाचल प्रदेश में अब एचआरटीसी में निशुल्क सफर करने के लिए पुलिसकर्मियों का पुराना कार्ड काम नहीं आएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 12:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बस में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले रियायती पास में अब हिम बस कार्ड बनाना जरूरी हो गया है. हिम बस कार्ड के बिना बस में सफर करना संभव नहीं रहेगा. प्रदेश सरकार ने अब पुलिस कर्मचारियों को भी अब हिम बस कार्ड के बिना बस में सफर करना संभव नहीं रहेगा. जिन पुलिस कर्मियों के पास हिम बस कार्ड नहीं रहेगा, वो बस में निशुल्क सफर नहीं कर पाएंगे और उसे पूरा किराया देना होगा.
16 हजार पुलिसकर्मी करते हैं HRTC से सफर
एचआरटीसी ने अब पुलिस कर्मियों के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य कर दिया है, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार उन्हें हिम बस कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. अभी तक 200+जीएसटी कुल मिलाकर 238 रुपए हिम बस कार्ड बनाने के लिए लगते हैं, लेकिन अब पुलिस कर्मचारियों के लिए यह कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. हिमाचल पुलिस में करीब 16 हजार पुलिस कर्मचारी एचआरटीसी बस में निशुल्क यात्रा करते हैं. उसके लिए उनके सालाना 500 रुपए कटते हैं. उसी के आधार पर वो बसों में निशुल्क यात्रा करते हैं, लेकिन अब उन्हें हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है.
कैसे करें हिम बस कार्ड के लिए अप्लाई ?
उन्हें ये पास एचआरटीसी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अप्लाई करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे. जिसके बाद ही हिम बस कार्ड बनेगा. पोर्टल पर हिम बस कार्ड अप्लाई करने के बाद उन्हें नजदीकी कलेक्टिंग सेंटर से यह कार्ड कलेक्ट करना होगा. उसके बाद ही एचआरटीसी बसों में पुलिस कर्मी निशुल्क यात्रा कर पाएंगे. अभी तक सभी पुलिसकर्मी हिमाचल में अपने पुलिस कार्ड के आधार पर ही एचआरटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा करते हैं, लेकिन अब एचआरटीसी ने हिम बस कार्ड को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है और ये सभी रियायती पास के लिए अनिवार्य होगा.
महिलाओं को कैसे मिलेगी 50% छूट ?
सरकार ने पहली से प्लस टू तक के छात्रों के लिए 31 मई तक के लिए रियायत दिया है. 31 मई से पहले तक उनके लिए हिम बस कार्ड जरूरी नहीं है. जबकि बाकी अन्य श्रेणी जिन्हें रियायती पास दिया गया है, उनके लिए हिम बस कार्ड को जरूरी बना दिया गया है. महिलाओं के लिए भी 50% छूट तभी मिलेगी, अगर किसी महिला ने हिम बस कार्ड बनाया होगा. इससे पहले महिलाएं एचआरटीसी की बस में 50% छूट के साथ सफर करती आई हैं, लेकिन अब विभाग ने महिलाओं के लिए भी हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है.