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HRTC में निशुल्क सफर के लिए पुलिसकर्मियों को करना होगा ये काम, वरना देना पड़ेगा पूरा किराया

हिमाचल पुलिस ( Concept Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बस में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले रियायती पास में अब हिम बस कार्ड बनाना जरूरी हो गया है. हिम बस कार्ड के बिना बस में सफर करना संभव नहीं रहेगा. प्रदेश सरकार ने अब पुलिस कर्मचारियों को भी अब हिम बस कार्ड के बिना बस में सफर करना संभव नहीं रहेगा. जिन पुलिस कर्मियों के पास हिम बस कार्ड नहीं रहेगा, वो बस में निशुल्क सफर नहीं कर पाएंगे और उसे पूरा किराया देना होगा. 16 हजार पुलिसकर्मी करते हैं HRTC से सफर एचआरटीसी ने अब पुलिस कर्मियों के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य कर दिया है, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार उन्हें हिम बस कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. अभी तक 200+जीएसटी कुल मिलाकर 238 रुपए हिम बस कार्ड बनाने के लिए लगते हैं, लेकिन अब पुलिस कर्मचारियों के लिए यह कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. हिमाचल पुलिस में करीब 16 हजार पुलिस कर्मचारी एचआरटीसी बस में निशुल्क यात्रा करते हैं. उसके लिए उनके सालाना 500 रुपए कटते हैं. उसी के आधार पर वो बसों में निशुल्क यात्रा करते हैं, लेकिन अब उन्हें हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. कैसे करें हिम बस कार्ड के लिए अप्लाई ?