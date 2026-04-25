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हाईस्कूल की टॉपर सूची में पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे, इंटरमीडिएट में मैदानी क्षेत्रों ने बनाई बढ़त, लड़कियों की लंबी छलांग

देहरादून: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है. यूं तो हाईस्कूल में ओवरऑल परिणाम 92 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में 85 प्रतिशत से ज्यादा रहा है, लेकिन टॉपर्स के मामले में शहरी क्षेत्र के विद्यालय कुछ पीछे दिखाई दिए हैं. उधर, बालिकाओं ने हर बार की तरह इस साल भी बालकों पर परीक्षा परिणामों में बढ़त हासिल की है.

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा घोषित इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणामों ने एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के कई पहलुओं को सामने ला दिया है. जहां एक ओर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत ने पिछले चार सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं टॉपर्स की सूची को लेकर एक दिलचस्प और विचारणीय ट्रेंड देखने को मिला. खासकर शहरी क्षेत्रों के विद्यालय इस बार टॉप 3 की दौड़ से बाहर रहे, जबकि पर्वतीय जनपदों के विद्यार्थियों का दबदबा स्पष्ट रूप से नजर आया.

इस वर्ष हाईस्कूल का कुल परीक्षा परिणाम 92.10 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर माना जा रहा है. वहीं इंटरमीडिएट में भी 85.11 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं. आंकड़ों के लिहाज से यह साल शिक्षा विभाग के लिए संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन जब टॉपर्स की सूची पर नजर डाली जाती है तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है.

हाईस्कूल में टॉप 3 टॉपर्स पहाड़ी जिलों से: हाईस्कूल में नैनीताल के अक्षत गोपाल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी के इशांत कोठारी और नैनीताल की भूमिका पांडे और तीसरे स्थान पर बागेश्वर के योगेश जोशी रहे. खास बात यह रही कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के शहरी क्षेत्र और मैदानी जिलों के छात्र टॉप 3 में जगह नहीं बना सके. चौथे स्थान पर श्रीनगर गढ़वाल के शशांक पुरोहित (97.20%) और पांचवें नंबर पर रुड़की के लविश (96.80%) रहे. हालांकि टॉप 10 की सूची में मैदानी शहरों के कुछ छात्र जरूर शामिल हुए, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों का पलड़ा भारी रहा.

इंटरमीडिएट में शहरी क्षेत्रों का दबदबा: हालांकि, इंटरमीडिएट परीक्षा में स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दी. यहां बागेश्वर की गीतिका पंत (98.00%) ने टॉप किया, लेकिन उधम सिंह नगर के सुशीला मेहंदीरत्ता (98.00%) भी टॉपर्स की सूची में अपनी जगह बनाने में सफल रहीं. जबकि दूसरे नंबर पर ऋषिकेश के आर्यन (97.80%) और तीसरे नंबर पर हरिद्वार की वंशिका (97.00%) ने जगह बनाई. चौथे नंबर पर हरिद्वार के कशिश शर्मा, तनीषा और रुद्रपुर की नेहा शर्मा (96.60%) और पांचवें नंबर पर बागेश्वर की खुशी कांडपाल (96.40%) रही. इससे यह संकेत मिलता है कि इंटरमीडिएट स्तर पर मैदानी और शहरी क्षेत्रों के छात्रों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है.

लड़कियों का दबदबा: इस बार के परीक्षा परिणामों में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, और वह है बालिकाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन. हाईस्कूल में जहां बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.03 रहा, वहीं बालिकाओं ने 96.07 प्रतिशत के साथ करीब 8 प्रतिशत अधिक सफलता हासिल की. इसी तरह इंटरमीडिएट में भी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.09 रहा, जबकि बालकों का 81.93 प्रतिशत रहा. यह अंतर दर्शाता है कि राज्य में बालिकाएं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. ईटीवी भारत ने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि,

इस वर्ष परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए थे, जिससे शुरुआत में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई. हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों ने अधिक मेहनत की, जिसका परिणाम टॉपर्स की सूची में उनके दबदबे के रूप में सामने आया.

- हाईस्कूल उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं -

इस पूरे मुद्दे पर देहरादून के जीजीआईसी की प्राचार्य प्रेमलता बौड़ाई का कहना है,