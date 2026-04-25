हाईस्कूल की टॉपर सूची में पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे, इंटरमीडिएट में मैदानी क्षेत्रों ने बनाई बढ़त, लड़कियों की लंबी छलांग
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा नतीजे, हाईस्कूल में पहाड़ी जिलों के छात्र आगे जबकि इंटरमीडिएट में मैदानी जिलों के स्टूडेंट्स ने बाजी मारी. रिपोर्ट - नवीन उनियाल.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 25, 2026 at 4:51 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है. यूं तो हाईस्कूल में ओवरऑल परिणाम 92 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में 85 प्रतिशत से ज्यादा रहा है, लेकिन टॉपर्स के मामले में शहरी क्षेत्र के विद्यालय कुछ पीछे दिखाई दिए हैं. उधर, बालिकाओं ने हर बार की तरह इस साल भी बालकों पर परीक्षा परिणामों में बढ़त हासिल की है.
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा घोषित इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणामों ने एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के कई पहलुओं को सामने ला दिया है. जहां एक ओर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत ने पिछले चार सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं टॉपर्स की सूची को लेकर एक दिलचस्प और विचारणीय ट्रेंड देखने को मिला. खासकर शहरी क्षेत्रों के विद्यालय इस बार टॉप 3 की दौड़ से बाहर रहे, जबकि पर्वतीय जनपदों के विद्यार्थियों का दबदबा स्पष्ट रूप से नजर आया.
इस वर्ष हाईस्कूल का कुल परीक्षा परिणाम 92.10 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर माना जा रहा है. वहीं इंटरमीडिएट में भी 85.11 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं. आंकड़ों के लिहाज से यह साल शिक्षा विभाग के लिए संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन जब टॉपर्स की सूची पर नजर डाली जाती है तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है.
हाईस्कूल में टॉप 3 टॉपर्स पहाड़ी जिलों से: हाईस्कूल में नैनीताल के अक्षत गोपाल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी के इशांत कोठारी और नैनीताल की भूमिका पांडे और तीसरे स्थान पर बागेश्वर के योगेश जोशी रहे. खास बात यह रही कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के शहरी क्षेत्र और मैदानी जिलों के छात्र टॉप 3 में जगह नहीं बना सके. चौथे स्थान पर श्रीनगर गढ़वाल के शशांक पुरोहित (97.20%) और पांचवें नंबर पर रुड़की के लविश (96.80%) रहे. हालांकि टॉप 10 की सूची में मैदानी शहरों के कुछ छात्र जरूर शामिल हुए, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों का पलड़ा भारी रहा.
इंटरमीडिएट में शहरी क्षेत्रों का दबदबा: हालांकि, इंटरमीडिएट परीक्षा में स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दी. यहां बागेश्वर की गीतिका पंत (98.00%) ने टॉप किया, लेकिन उधम सिंह नगर के सुशीला मेहंदीरत्ता (98.00%) भी टॉपर्स की सूची में अपनी जगह बनाने में सफल रहीं. जबकि दूसरे नंबर पर ऋषिकेश के आर्यन (97.80%) और तीसरे नंबर पर हरिद्वार की वंशिका (97.00%) ने जगह बनाई. चौथे नंबर पर हरिद्वार के कशिश शर्मा, तनीषा और रुद्रपुर की नेहा शर्मा (96.60%) और पांचवें नंबर पर बागेश्वर की खुशी कांडपाल (96.40%) रही. इससे यह संकेत मिलता है कि इंटरमीडिएट स्तर पर मैदानी और शहरी क्षेत्रों के छात्रों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है.
लड़कियों का दबदबा: इस बार के परीक्षा परिणामों में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, और वह है बालिकाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन. हाईस्कूल में जहां बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.03 रहा, वहीं बालिकाओं ने 96.07 प्रतिशत के साथ करीब 8 प्रतिशत अधिक सफलता हासिल की. इसी तरह इंटरमीडिएट में भी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.09 रहा, जबकि बालकों का 81.93 प्रतिशत रहा. यह अंतर दर्शाता है कि राज्य में बालिकाएं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. ईटीवी भारत ने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि,
इस वर्ष परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए थे, जिससे शुरुआत में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई. हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों ने अधिक मेहनत की, जिसका परिणाम टॉपर्स की सूची में उनके दबदबे के रूप में सामने आया.
- हाईस्कूल उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं -
इस पूरे मुद्दे पर देहरादून के जीजीआईसी की प्राचार्य प्रेमलता बौड़ाई का कहना है,
शहरी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी काफी ध्यान दिया जाता है. खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों के कारण छात्रों का समय विभाजित हो जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इन गतिविधियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है. इससे वहां के छात्र पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जो उनके बेहतर प्रदर्शन का एक कारण हो सकता है.
- प्रेमलता बौड़ाई, प्राचार्य, GGIC देहरादून -
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े डॉ. राजेश डोभाल का मानना है कि,
टॉपर्स की संख्या को लेकर कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभिभावकों को केवल अंकों के पीछे नहीं भागना चाहिए. बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना अधिक जरूरी है. पर्वतीय क्षेत्रों में छात्रों का पढ़ाई के प्रति अधिक समर्पण और एकाग्रता भी उनके बेहतर परिणाम का कारण हो सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ध्यान भटकाने वाले कई तत्व मौजूद होते हैं.
- डॉ. राजेश डोभाल, शिक्षाविद् -
छात्र संघ से जुड़ी शिवानी रावत इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखती हैं. उनके अनुसार, बालिकाओं में जिम्मेदारी का भाव अधिक होता है और उन पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी अधिक रहता है. यही कारण है कि वे पढ़ाई में अधिक गंभीरता दिखाती हैं और बेहतर परिणाम हासिल करती हैं.
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि,
पर्वतीय क्षेत्रों में कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम होती है, जिससे शिक्षक प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाते हैं. इसके विपरीत शहरी विद्यालयों में कक्षाएं अधिक भीड़भाड़ वाली होती हैं, जिससे सभी छात्रों पर समान रूप से ध्यान देना मुश्किल हो जाता है.
- शिवानी रावत, यूथ लीडर, छात्र संघ -
शहरी क्षेत्रों में पढ़ाई का माहौल कई बार प्रभावित होता है. आधुनिक जीवनशैली, सोशल मीडिया, मनोरंजन के साधन और अन्य आकर्षण छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं. इसके अलावा जो छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वे अक्सर निजी विद्यालयों की ओर रुख कर लेते हैं. ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में अपेक्षाकृत कमजोर या आर्थिक रूप से सीमित वर्ग के छात्र अधिक होते हैं, जिससे समग्र परिणाम प्रभावित हो सकता है.
इस साल का परीक्षा परिणाम जहां एक ओर संतोषजनक रहा है, वहीं यह कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है. शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच प्रदर्शन का अंतर, बालिकाओं का बेहतर परिणाम और शिक्षा के बदलते पैटर्न जैसे मुद्दे गहन विश्लेषण की मांग करते हैं. जरूरत इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरह विकसित किया जाए कि हर क्षेत्र और हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके और वे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें.
असफल छात्रों के लिए सलाह: इस दौरान ऐसे छात्रों को भी गाइड किया जा रहा है जो इस बार परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं. ऐसे छात्रों के लिए दो रास्ते हैं. पहले तो यह की यदि उन्हें लगता है कि उनकी परीक्षा बेहतर रही थी और परिणाम उसके हिसाब से नहीं आए हैं तो ऐसे छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. कई बार मूल्यांकन के दौरान भी गलतियों की संभावना रहती है. ऐसे में यदि छात्र को विश्वास है कि उसका परीक्षा परिणाम मौजूदा स्थिति से बेहतर होना चाहिए तो ऐसे छात्र या छात्राएं पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुन सकते हैं.
उधर, दूसरी तरफ दो विषयों में असफल रहने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट का विकल्प मौजूद है. इसके लिए एक बार फिर छात्र को इन विषयों में परीक्षा देने का मौका मिलता है और उसमें बेहतर अंक लाने की व्यवस्था रहती है. इसके लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कंपार्टमेंट को लेकर परीक्षा की तिथि जारी की जाती है. ऐसे में अपने विद्यालय से संपर्क में रहते हुए विद्यालय शिक्षा की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी नजर रखकर जानकारी ली जा सकती है.
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