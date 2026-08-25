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महंगाई से जनता की जेब ढीली थैला खाली, फल सब्जियों के दाम में उछाल

प्याज के दाम हुए दोगुने थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि त्योहारी सीजन में सबसे महंगा प्याज हुआ है. आज से लगभग 10 दिन पहले प्याज प्रति किलोग्राम 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम थे. जो आज की तारीख में बढ़कर 60 से 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं. इसी तरह लहसुन थोक में ढाई सौ रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है.

फलों की बात करें तो बारिश और सावन की वजह से फल की आवक कमजोर हुई और डिमांड बढ़ी है. जिसके कारण फल के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है. आने वाले कुछ दिनों तक फलों के दाम बढ़े रहने की उम्मीद है. ईटीवी भारत को फल और सब्जी कारोबारियों ने बताया कि आखिर क्यों फल सब्जियों के दाम में तेजी देखी जा रही है.

रायपुर : सावन और बारिश के बीच बात अगर सब्जी और फलों की करें तो आवक कमजोर हो गई है. जिसकी वजह से फल सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है. सब्जियों में सबसे ज्यादा महंगा दाम प्याज का है. कुछ दिनों पहले तक प्याज प्रति किलोग्राम 30 रुपए थे, जो आज बढ़कर 60 से 65 रुपए पर पहुंच गया है. वर्तमान में प्याज की आवक कमजोर होने के साथ ही साउथ में त्यौहार की वजह से प्याज की डिमांड बढ़ गई है. इसके साथ ही लहसुन और खेखसी जैसी सब्जियों के दाम में भी इजाफा हुआ है.

रुलाने लगी प्याज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चिल्लर में लहसुन 280 से 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है. इसके साथ ही आज की तारीख में मूनगा, खेखसी और परवल जैसी सब्जी भी महंगी हो गई है.फूल गोभी के दाम भी बढ़ गए हैं. चिल्लर में प्रति किलोग्राम 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं. सबसे राहत की बात यह है कि टमाटर वर्तमान समय में सस्ता है जो की चिल्लर में 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहे हैं- टी श्रीनिवास रेड्डी, अध्यक्ष थोक सब्जी मंडी







क्यों बढ़ गए प्याज के दाम ?

टी श्रीनिवास रेड्डी ने प्याज के दाम बढ़ने के पीछे कारण साउथ इंडिया में त्यौहार होना बताया है. ओणम के साथ ही दूसरे त्योहार आने वाले हैं. उसकी वजह से प्याज के दाम में इजाफा हुआ है. त्यौहारी सीजन होने के साथ में प्याज की आवाज भी कमजोर हुई है. रोजाना 15 से 20 ट्रक प्याज राजधानी आता था. लेकिन वर्तमान में यह घटकर 8 से 10 ट्रक पर पहुंच गया है. अच्छी क्वॉलिटी के प्याज की डिमांड साउथ इंडिया में ज्यादा है. वहां पर रायपुर से भी ज्यादा रेट में प्याज बिक रहा है. फूल गोभी की आवक अभी महाराष्ट्र से हो रही है. लहसुन की आवक राजस्थान से हो रही है. छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से आमतौर पर सब्जी की आवक होती है.



एप्पल,मोसंबी और अंगूर के दाम बढ़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फल के दामों में भी बढ़ोतरी

फल कारोबारी ने सतीश सोनकर ने बताया कि सावन और त्यौहारी सीजन की वजह से फल के दाम में तेजी आई है. इस समय फल की डिमांड बढ़ गई है. सावन के पहले फलों के दाम में कुछ कमी रही. लेकिन सावन के शुरू होते ही फलों के दाम में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है. कुछ फलों के दाम में प्रति किलोग्राम 50 से 100 रुपए तक की वृद्धि हुई है. कुछ फलों में प्रति किलोग्राम 20 से 25 रुपए की वृद्धि हुई है-

आज की तारीख में सबसे महंगे फलों में एप्पल, अंगूर और आम के दाम भी आसमान छू रहे हैं. अनार के दाम में भी महंगाई देखने को मिले हैं. पहले प्रति किलोग्राम अनार 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जो आज की तारीख में बढ़कर 150 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं. सतीश सोनकर,फल दुकानदार





बारिश की वजह से आवक कम, डिमांड ज्यादा



सावन होने के साथ ही बारिश की वजह से फलों की आवक कम हुई है. बारिश में कई बार फल खराब भी हो जाते हैं. जिसके कारण भी फलों के दाम में इजाफा हुआ है. बारिश के खत्म होने के बाद ही फलों के दाम में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है.





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