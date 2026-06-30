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हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने वेतन में 2100 रुपए का किया इजाफा

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 2100 रुपए बढ़ाया गया है. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी जानकारी दी है.

हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन्हें वेतन बढ़ोत्तरी का आश्वासन दिया गया था. कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर अपना वायदा पूरा किया है

16000 से बढ़ाकर 18100 किया गया वेतन : कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का अब वेतन 16000 से बढ़ाकर 18100 कर दिया गया है. कृष्ण बेदी ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2026 से मिलेगा. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर आभार भी जताया है.

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