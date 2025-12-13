ETV Bharat / state

आसमान छू रहे चांदी के दाम, एक्सपर्ट ने बताया कीमत बढ़ने की वजह

सराफा बाजार में चांदी के चांदी की कीमत आसमान पर हैं. कारोबारियों ने चांदी में तेजी के बारे में जानकारी दी.

HIKE IN SILVER PRICE
आसमान छू रहे चांदी के दाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : चांदी की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही है.चांदी शादी ब्याह के मौकों पर सबसे ज्यादा बिकती है. लेकिन इस साल चांदी के दाम काफी ऊचे हैं. रायपुर सहित पूरे देश में लोग सोने और चांदी को शादी ब्याह के मौके पर खरीदते हैं. इसके साथ ही वर्तमान समय में सुरक्षित निवेश के हिसाब से भी सोने और चांदी की खरीदी की जाती है.

दो लाख के पार पहुंची चांदी

वर्तमान में प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 2 लाख 1000 रुपए पर है. वहीं 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 37 हजार रुपए तक जा पहुंची है. एक सप्ताह के दौरान सोने में प्रति 10 ग्राम 4400 रुपए का उछाल आया है. चांदी में प्रति किलोग्राम 16 हजार रुपए का उछाल बाजार में देखने को मिल रहा है.

Hike in silver price today
निवेश के हिसाब से होती है खरीदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों बढ़ रहे हैं चांदी के दाम ?
वर्तमान में सोलर प्लेट और 80 फीसदी उपकरण में चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. सराफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने बताया कि सोना और चांदी शादी ब्याह और सुरक्षित निवेश के अलावा एक ऐसा निवेश है जिसमें आपको नकदी तुरंत मिलती है. जमीन बेचने में समय लगता है,लेकिन जब लोगों को पैसों की जरुरत होती है तो किसी भी ज्वेलर को गहने देकर पैसे ले सकते हैं.

Hike in silver price today
सराफा बाजार में चांदी की बिक्री हुई कम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान समय में कई चीजों में चांदी का इस्तेमाल होने लगा है. जिसकी वजह से भी चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. सोलर प्लेट के साथ ही 80% ऐसे मशीनरी हैं जिनमें चांदी का इस्तेमाल हो रहा है. पहले चांदी के बर्तन और सिक्के चला करते थे लेकिन समय बदलने के साथ ही आज चांदी के ज्वेलरी आइटम भी बना रहे हैं जिसके कारण भी चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं- नारायण लाहोटी, सराफा कारोबारी

चांदी के बढ़ते दाम की वजह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
चांदी की कीमत (प्रति किलो)
12 दिसंबर 201000
11 दिसंबर194200
10 दिसंबर190500
9 दिसंबर185000
8 दिसंबर183700
5 दिसंबर184000
4 दिसंबर184000

24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने के दाम में 4400 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं प्रति किलोग्राम चांदी के दाम में 16 हजार की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चीन के प्रोडक्ट में भी चांदी की मांग बढ़ी है इस वजह से चांदी के दाम बढ़ गए हैं- हरख मालू, पूर्व अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन

सोने की कीमत ( 24 कैरेट, प्रति 10 ग्राम)
12 दिसंबर137300
11 दिसंबर132900
10 दिसंबर 132200
9 दिसंबर132000
8 दिसंबर 132300
5 दिसंबर 132000
4 दिसंबर132900

चीन में भी बढ़ी चांदी की मांग

सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि पिछले सप्ताह सोने और चांदी के दाम मे वृद्धि हुई है. सोने और चांदी के दाम के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा 25 पैसे ब्याज की दर कम की हैं. इसके साथ ही चीन लगातार चांदी की खरीदी कर रहा है. बाजार में चांदी की शॉर्टेज शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से भी दम बढ़ गए हैं. इन सबके बावजूद लंदन और न्यूयॉर्क के वार्ड रूम में चांदी का स्टॉक रहता है जिसमें फिजिकल चांदी शॉर्टेज हो रही है.



मनेंद्रगढ़ में जनकपुर गेस्ट हाउस संचालक पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर में बड़ा हादसा, राइस मिल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल

क्रिएटर्स के लेंस से बारनवापारा को देखेगा देश, इन्फ्लुएंसर मीट से बढ़ेगा अभयारण्य का पर्यटन

TAGGED:

SILVER PRICE TODAY
USE INCREASED IN SOLAR EQUIPMENT
चांदी की कीमत
HIKE IN SILVER PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.