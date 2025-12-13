आसमान छू रहे चांदी के दाम, एक्सपर्ट ने बताया कीमत बढ़ने की वजह
सराफा बाजार में चांदी के चांदी की कीमत आसमान पर हैं. कारोबारियों ने चांदी में तेजी के बारे में जानकारी दी.
Published : December 13, 2025 at 7:35 PM IST
रायपुर : चांदी की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही है.चांदी शादी ब्याह के मौकों पर सबसे ज्यादा बिकती है. लेकिन इस साल चांदी के दाम काफी ऊचे हैं. रायपुर सहित पूरे देश में लोग सोने और चांदी को शादी ब्याह के मौके पर खरीदते हैं. इसके साथ ही वर्तमान समय में सुरक्षित निवेश के हिसाब से भी सोने और चांदी की खरीदी की जाती है.
दो लाख के पार पहुंची चांदी
वर्तमान में प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 2 लाख 1000 रुपए पर है. वहीं 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 37 हजार रुपए तक जा पहुंची है. एक सप्ताह के दौरान सोने में प्रति 10 ग्राम 4400 रुपए का उछाल आया है. चांदी में प्रति किलोग्राम 16 हजार रुपए का उछाल बाजार में देखने को मिल रहा है.
क्यों बढ़ रहे हैं चांदी के दाम ?
वर्तमान में सोलर प्लेट और 80 फीसदी उपकरण में चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. सराफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने बताया कि सोना और चांदी शादी ब्याह और सुरक्षित निवेश के अलावा एक ऐसा निवेश है जिसमें आपको नकदी तुरंत मिलती है. जमीन बेचने में समय लगता है,लेकिन जब लोगों को पैसों की जरुरत होती है तो किसी भी ज्वेलर को गहने देकर पैसे ले सकते हैं.
वर्तमान समय में कई चीजों में चांदी का इस्तेमाल होने लगा है. जिसकी वजह से भी चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. सोलर प्लेट के साथ ही 80% ऐसे मशीनरी हैं जिनमें चांदी का इस्तेमाल हो रहा है. पहले चांदी के बर्तन और सिक्के चला करते थे लेकिन समय बदलने के साथ ही आज चांदी के ज्वेलरी आइटम भी बना रहे हैं जिसके कारण भी चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं- नारायण लाहोटी, सराफा कारोबारी
|चांदी की कीमत (प्रति किलो)
|12 दिसंबर
|201000
|11 दिसंबर
|194200
|10 दिसंबर
|190500
|9 दिसंबर
|185000
|8 दिसंबर
|183700
|5 दिसंबर
|184000
|4 दिसंबर
|184000
24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने के दाम में 4400 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं प्रति किलोग्राम चांदी के दाम में 16 हजार की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चीन के प्रोडक्ट में भी चांदी की मांग बढ़ी है इस वजह से चांदी के दाम बढ़ गए हैं- हरख मालू, पूर्व अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन
|सोने की कीमत ( 24 कैरेट, प्रति 10 ग्राम)
|12 दिसंबर
|137300
|11 दिसंबर
|132900
|10 दिसंबर
|132200
|9 दिसंबर
|132000
|8 दिसंबर
|132300
|5 दिसंबर
|132000
|4 दिसंबर
|132900
चीन में भी बढ़ी चांदी की मांग
सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि पिछले सप्ताह सोने और चांदी के दाम मे वृद्धि हुई है. सोने और चांदी के दाम के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा 25 पैसे ब्याज की दर कम की हैं. इसके साथ ही चीन लगातार चांदी की खरीदी कर रहा है. बाजार में चांदी की शॉर्टेज शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से भी दम बढ़ गए हैं. इन सबके बावजूद लंदन और न्यूयॉर्क के वार्ड रूम में चांदी का स्टॉक रहता है जिसमें फिजिकल चांदी शॉर्टेज हो रही है.
