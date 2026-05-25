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लगातार बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों ने तोड़ा आम जनता का सब्र, कहा- 'घर का बजट बिगड़ गया'

बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम ( ETV Bharat )