ETV Bharat / state

करनाल में हाइवे पर टायर ब्लास्ट, 6 गाड़ियों की हुई जबरदस्त टक्कर, लगा लंबा जाम, एक बच्चा घायल

करनाल: करनाल के दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नई अनाज मंडी के पास चल रही एक कार का अचानक टायर फट गया. तेज रफ्तार के बीच यह एक छोटा सा हादसा देखते ही देखते बड़ी टक्कर में बदल गया.

एक के बाद एक टकराईं गाड़ियां : सबसे आगे चल रही अल्टो कार जैसे ही टायर फटने के कारण रुकी, पीछे से आ रही गाड़ियों को संभलने का मौका नहीं मिला. नतीजा करीब 5 से 6 वाहन एक-दूसरे से भिड़ते चले गए और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

चालकों ने सुनाई आपबीती :वाहन चालक तुषार, जो परिवार के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि, "कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ." वहीं, एक अन्य वाहन चालक शिवम ने बताया कि, "अचानक ब्रेक लगने से हमारी गाड़ी भी टकरा गई और वाहन को काफी नुकसान पहुंचा." वहीं, दूसरे वाहन चालक नीतिश कुमार ने बताया कि, "आगे खड़ी कार को देखकर उन्होंने नियंत्रण खो दिया और टक्कर हो गई." इसके अलावा एक अन्य वाहन चालक अनुभव शर्मा ने कहा कि, " हमने गाड़ी संभाल ली थी, लेकिन पीछे से आई गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी."