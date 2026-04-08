करनाल में हाइवे पर टायर ब्लास्ट, 6 गाड़ियों की हुई जबरदस्त टक्कर, लगा लंबा जाम, एक बच्चा घायल
करनाल हाईवे पर टायर फटने से 6 गाड़ियां टकराईं. हादसे में एक बच्चा घायल हो गया. हालांकि बाकी सब सुरक्षित हैं.
Published : April 8, 2026 at 3:15 PM IST
करनाल: करनाल के दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नई अनाज मंडी के पास चल रही एक कार का अचानक टायर फट गया. तेज रफ्तार के बीच यह एक छोटा सा हादसा देखते ही देखते बड़ी टक्कर में बदल गया.
एक के बाद एक टकराईं गाड़ियां : सबसे आगे चल रही अल्टो कार जैसे ही टायर फटने के कारण रुकी, पीछे से आ रही गाड़ियों को संभलने का मौका नहीं मिला. नतीजा करीब 5 से 6 वाहन एक-दूसरे से भिड़ते चले गए और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
चालकों ने सुनाई आपबीती :वाहन चालक तुषार, जो परिवार के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि, "कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ." वहीं, एक अन्य वाहन चालक शिवम ने बताया कि, "अचानक ब्रेक लगने से हमारी गाड़ी भी टकरा गई और वाहन को काफी नुकसान पहुंचा." वहीं, दूसरे वाहन चालक नीतिश कुमार ने बताया कि, "आगे खड़ी कार को देखकर उन्होंने नियंत्रण खो दिया और टक्कर हो गई." इसके अलावा एक अन्य वाहन चालक अनुभव शर्मा ने कहा कि, " हमने गाड़ी संभाल ली थी, लेकिन पीछे से आई गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी."
एक बच्चा घायल, बाकी सुरक्षित : हादसे में एक 10 साल के बच्चे को हल्की चोट आई, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. गनीमत रही कि बाकी सभी लोग सुरक्षित बच गए और कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.
जाम से जूझते रहे राहगीर : टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. वाहनों की कतारें दूर तक लग गईं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
पुलिस की तत्परता से हालात सामान्य : सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटवाकर यातायात को फिर से सुचारू कराया. डायल-112 पुलिस टीम जगमेंद्र सिंह ने कहा कि, " सूचना के बाद हम मौके पर पहुंचे. यातायात सुचारू कराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है."
ये भी पढ़ें: यमुनानगर पूर्व विधायक फैक्ट्री फायरिंग मामला: 7 दिन बाद आरोपी अमन गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी